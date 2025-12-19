박춘선 서울시의원, 제7기 예산정책위원회 위원 재위촉… 환경·난임 분야 전문성으로 예산정책 실효성 강화 기대

제5기 예산정책위원회 활동에 이은 재위촉으로 예산·재정 분야 전문성 입증

“예산은 정책 의지의 가장 분명한 표현”

“환경·난임 등 시민 밀착 정책의 실효성 중심 활동 펼쳐나갈 것”



제7기 서울시의회 예산정책위원회 위촉식에서 최호정 의장(왼쪽)과 위원으로 재위촉된 박춘선 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

박춘선 서울시의원(강동3, 국민의힘)이 제7기 서울시의회 예산정책위원회 위원으로 재위촉되어 본격적인 활동에 나선다.박 의원은 지난 17일 서울시의회 제1대회의실에서 열린 위촉식에서 최호정 의장으로부터 위촉장을 받아, 내년 6월까지 예산정책위원회 활동을 수행하게 된다.박 의원은 제5기 예산정책위원회 위원(2023.11.28~2024.11.27)으로 활동하며 서울시 예산과 재정 운용 전반에 대한 심층 분석과 정책 제언을 펼쳐온 바 있다. 이번 제7기 위원회 재위촉은 그간 축적해온 예산 분석 역량과 정책 전문성을 인정받은 결과로 평가된다.박 의원은 “예산은 정책 의지의 가장 분명한 표현이자, 시정 운영의 방향을 보여주는 명확한 지표”라며 “환경과 난임 등 시민 삶의 질과 직결된 정책들이 단순한 구호나 선언에 그치지 않고, 실제 예산을 통해 실효성 있게 작동하고 있는지 전문가의 시선으로 철저히 점검하겠다”고 밝혔다.이어 “정책과 예산의 연계성을 강화하고, 서울시 재정이 보다 합리적이고 책임감 있게 운영될 수 있도록 예산정책위원회에서의 역할에 최선을 다하겠다”고 강조했다.한편, 제7기 예산정책위원회는 서울시의회 의원 17명과 예산·재정 분야 전문가 8명 등 총 25명으로 구성되었다. 위원회는 시 및 시교육청 예·결산 분석, 주요 시책사업 재정 분석, 지방재정 확충 및 재정분권 연구, 예산정책 관련 발표회 개최 등을 통해 지방의회의 예산·재정 역량을 강화하고 지방재정분권을 선도하는 역할을 수행할 예정이다.온라인뉴스부