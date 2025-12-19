최기찬 서울시의원 “금천구 독산동 979·1022 일대, 서울시 ‘신속통합기획 주택재개발 후보지’ 선정 환영”

“주택공간위원으로서 금천구 신통기획,과 모아타운 사업, 확실하고 빠르게 추진되도록 챙길 것”

“주거환경 개선 신속 추진…현장 목소리 반영해 속도 높이겠다”



최기찬 서울시의원

최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)이 서울시가 금천구 독산동 979일대와 1022일대를 신속통합기획 주택재개발 후보지로 선정한 것과 관련해 “주거환경 개선이 시급했던 지역이 신속하게 추진 동력을 확보한 만큼, 이번 심의 결과를 크게 환영한다”고 밝혔다.서울시는 ‘2025년 제6차 주택재개발 후보지 선정위원회’를 개최하고 신속통합기획 대상지 8곳을 선정했으며, 이 중 금천구에서는 독산동 979일대(면적 9만 3990.7㎡), 독산동 1022일대(면적 8만 3203.0㎡)가 포함됐다.서울시는 선정된 후보지에 대해 2026년 상반기 신속통합기획 및 정비계획 수립용역 착수를 예고했다.최 의원은 “독산동 일대는 노후 주거지가 밀집해 주민 불편이 누적됐던 만큼, 이번 후보지 선정을 계기로 안전하고 쾌적한 주거환경으로의 전환이 본격화되길 기대한다”라며 “특히 독산동 1022일대는 기존에 선정된 재개발사업과 연접한 지역으로 기반시설 연계를 통해 주거환경 개선 효과가 클 것으로 전망되는 만큼, 계획 수립 단계에서 주민 요구가 충분히 반영되도록 세심히 살피겠다”고 말했다.최 의원은 지난 6월, 구역을 조정하며 동의서 징구율이 낮았던 독산 1022번지 일대 사업의 추진 속도를 높이도록 서울시 주거정비과에 주민 측 의견들이 반영되도록 요구하는 등 서울시 신통기획, 모아주택·타운 등 정비사업들을 소관하는 주택공간위원회 위원으로서 주거정비 정책이 현장에서 제대로 작동하도록 지속적으로 점검해 왔다.또한 최 의원은 “서울시가 밝힌 바와 같이 신속통합기획을 통해 정비구역 지정 기간을 2년 이내로 단축하는 방향으로 추진되는 만큼, 절차가 속도감 있게 진행되도록 지원하는 한편, 현장 제도 운영도 함께 점검해 주민 피해가 발생하지 않도록 하겠다”고 강조했다.끝으로 최 의원은 “이번 선정은 단순한 행정 절차를 넘어, 독산동 주민들의 오랜 염원 해결을 위한 중요한 전환점”이라며 “현장의 목소리를 바탕으로 신통기획 사업이 신속하고 투명하게 추진되도록 의정활동을 계속 이어 가겠다”고 말했다.한편, 최 의원은 제10대 서울시의회 교육위원장을 역임하고, 재선 서울시의원으로서 제11대 서울시의회 후반기에는 서울시 주택 재개발·재건축 추진, 주거환경 개선, 도시개발 사업들을 소관하는 주택공간위원회 상임위원, 서울시 도시건축공동위원회 위원으로 활동하고 있다.온라인뉴스부