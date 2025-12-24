“청년 인재 뽑아요”…영등포구, 공공일자리로 청년 자립 돕는다

다음 달 7일까지 총 27명 모집



영등포구 청년 일자리 참여자 모집 홍보물. 영등포구 제공

서울 영등포구가 청년들에게 실무 경험과 경제 자립 기회를 주기 위해 ‘청년 드림나래 일자리’와 ‘평일 야간·주말 공공일자리’ 사업 참여자를 오는 26일부터 다음 달 7일까지 모집한다고 24일 밝혔다.청년 드림나래 일자리는 청년이 구청, 동주민센터, 관계기관에서 여러 행정 업무를 경험하며 직무 역량을 키우고 진로를 탐색할 수 있도록 돕는 맞춤형 공공일자리 프로그램이다. 모집 대상은 관내 거주하는 19~39세 청년 20명으로 근무 기간은 내년 2월 1일부터 6월 30일까지 5개월이다. 근무 시간은 주 5일 하루 6시간이다. 급여는 내년 구 생활임금인 시급 1만 2121원을 기준으로 지급된다.주요 업무는 ▲청년센터, 도서관 등 공공시설 운영 지원▲주민센터 방문객 안내와 민원 업무 보조 ▲대형폐기물 배출 안내 등이다. 신청자는 관심 분야에 따라 희망하는 부서와 직무를 선택해 지원할 수 있다.이와 별도로 구는 평일 주간 근무가 어려운 청년을 위한 ‘평일 야간ㆍ주말 공공일자리’ 사업도 마련, 7명을 선발한다. 평일 야간은 하루 3시간, 주말은 하루 6시간 이내로 근무한다. 모집 대상과 급여 기준은 청년 드림나래 일자리와 같다.두 사업 모두 동주민센터에 방문, 신청하면 된다. 자세한 내용은 구청 누리집 ‘고시공고’ 또는 ‘영등포 청년’ 네이버 카페에서 26일부터 확인할 수 있다. 기타 문의는 청년정책과로 하면 된다.최호권 구청장은 “청년들이 행정 현장에서 경험을 쌓고 직무 역량을 키우는 기회가 되길 바란다”며 “청년들의 자립을 돕는 지원을 이어가겠다”라고 전했다.송현주 기자