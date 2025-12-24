은평구, 내년 상반기 1인 가구 안전돌봄서비스 참여자 모집

서울Pn

참여자 활동에 따라 최대 5만 포인트까지 지급


  •
은평구의 1인 가구 안전돌봄서비스 전용 앱 이용화면. 왼쪽 위부터 메인화면, 안부 인사(출석체크), 포인트 적립, 건강 걷기, 소통 게시판, 포인트 전환 화면의 모습. 은평구 제공


서울 은평구가 내년 상반기를 위한 1인 가구 안전돌봄서비스 ‘안녕, 은빛SOL메이트’ 참여자를 이달 19일부터 모집하고 있다고 24일 밝혔다.

‘안녕, 은빛SOL메이트’는 전용 애플리케이션(앱)을 활용해 1인 가구의 위기신호를 감지하고 참여형 콘텐츠를 운영해 사회적 고립을 예방하는 사업이다. 내년부터는 기존 중장년·자립준비청년 1인 가구에서 청년·중장년 1인 가구, 외국인 주민까지 참여 대상에 포함됐다.

참여자는 전용 앱으로 안전돌봄서비스를 제공받는다. 일정 시간 동안 휴대전화를 사용하지 않으면 보호자 등의 비상연락망으로 알람이 발송되는 방식이다.

또 출석체크, 식사 기록, 걷기, 소통게시판 등 다양한 콘텐츠에 참여해 최대 5만 포인트를 적립할 수 있다. 포인트는 1포인트당 1원으로 전환해 은평사랑상품권으로 현금처럼 사용 가능하다.

사업 기간은 다음 달 1일부터 6월 30일까지이며, 참여자는 수시 모집한다. 참여자로 선정되면 휴대전화에 전용 앱을 설치하고 회원가입 후 이용하면 된다. 신청은 온라인 또는 주소지 동주민센터에서 할 수 있다.

은평구 관계자는 “대상자 확대로 더 많은 1인 가구가 일상에서 안전하게 생활할 수 있는 기반을 마련했다”며 “플랫폼을 활용한 예방 중심 돌봄으로 고립 위험을 조기에 발견하고, 주민 스스로 참여하는 돌봄 체계를 강화해 나가겠다”고 했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
