찜찜하던 배달음식, 마포 ‘매운맛’ 위생 단속

현장 점검해 4곳 ‘중대 위반’ 적발


  •
서울 마포구 공무원이 한 배달음식점을 찾아 위상 상태를 점검하고 있다.
마포구 제공


서울 마포구는 안심하고 배달음식을 이용할 수 있도록 3~17일 지역 내 배달음식점 위생점검을 했다고 28일 밝혔다.

단속 항목은 배달음식점의 조리환경과 종사자 위생수칙 준수 여부, 소비기한 준수 등 기본 위생관리 실태다. 점검 대상은 겨울철 즐겨 찾는 찜·탕·찌개류 등을 취급하는 일반음식점과 면적 16.5㎡ 이하 소규모 배달음식점 289곳이다.

담당 공무원과 소비자식품위생감시원 40여 명이 현장 방문점검을 했다. 이들은 ▲무표시 원료 사용·보관 여부 ▲배달·포장 용기의 위생적 관리 ▲이물(쥐·해충 등) 방지시설 설치 여부 ▲종사자 위생모·마스크 착용 등 개인위생 수칙 준수 여부 등을 중점 확인했다.

점검 결과, 배달음식점 289곳 중 13곳에서 위반사항이 확인됐다. 13곳 중 위반이 중대한 4곳에 대해선 ‘식품위생법’에 따라 행정처분을 진행하고, 마스크 미착용 등 경미한 위반 9곳은 현장 지도를 했다.

박강수 구청장은 “앞으로도 조리환경이 외부에 잘 노출되지 않는 배달음식점에 대한 지속적인 관리를 통해 건강한 외식 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.


김동현 기자
2025-12-29 22면
