은평구, 결혼이민자 대상 관광통역안내사 양성 과정 성황리 종료

'관광통역안내사 국가자격증' 합격자 8명 배출 성과


  
서울 은평구에 거주하는 결혼이민자들이 관광통역안내사 양성 과정 교육을 받는 중 기념 촬영을 하고 있다. 은평구 제공


서울 은평구가 가족센터에서 진행한 관광통역안내사 양성 과정으로 ‘관광통역안내사 국가자격증’ 합격자 8명을 배출했다고 29일 밝혔다.

이날 구에 따르면, 구는 올해 결혼이민자들의 자격 취득을 목표로 필기시험 대비, 면접 코칭 등 집중 교육을 진행했다. 이에 8명이 관광통역안내사 국가 자격 시험에 합격하는 성과를 냈다.

가족센터에서는 결혼이민자의 역량 강화와 한국 사회 안정적 정착을 위해 관광통역안내사 양성 과정을 지난 지난해 2월부터 올해까지 2년 동안 단계적으로 운영했다. 이들은 지난해 이론교육과 현장실습 등 실무 양성 과정에 참여해 지역 관광지에서 은평한문화대사로 활동하며 외국인 안내와 통역을 했다.

구는 이후 관광통역안내사협회와 함께 여행사와 면세점 등 관련 기관에 취업을 연계하고, 교육 수료생과 자격 취득자가 국제행사 통역 지원, 관광 안내 활동 등 다양한 분야에서 활동할 수 있도록 지원할 계획이다.

한 합격자는 “한국에서 전문 자격증을 취득하리라 생각하지 못했는데 교육생들과 함께 공부하며 자신감을 얻었다”며 “은평한문화대사 활동으로 현장에서 소통한 경험이 큰 도움이 됐고, 지역사회와 외국인을 연결하는 구심점 역할을 하고 싶다”고 전했다.

김미경 구청장은 “결혼이민자의 잠재된 역량을 찾고 전문직 진출을 지원하는 의미 있는 과정”이라며 “관광산업 등 다양한 분야에서 활약할 수 있도록 꿈을 향한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

송현주 기자
