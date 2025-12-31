이지석 광명시의회 의장, ‘신천-하안-신림선’ 5차 철도망 반영 촉구 1인 시위

서울Pn

1인 시위하는 이지석 광명시의회 의장. 광명시의회 제공


이지석 광명시의회 의장이 ‘신천-하안-신림선’의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하며 거리에서 직접 행동에 나섰다.

이 의장은 ‘신천-하안-신림선’의 제5차 국가철도망 구축계획 반영 필요성을 정부에 알리기 위해 국토교통부 청사를 시작으로 철산역과 하안사거리 등에서 최근 1인 시위를 진행 중이다.

이번 시위는 광명시의회가 해당 노선의 국가계획 반영을 공식 촉구한 데 따른 후속 조치다.

신천-하안-신림선은 시흥 신천역에서 광명 하안동을 거쳐 서울 신림까지 연결되는 총연장 16.4㎞ 규모의 광역철도 사업으로, 지난해 실시된 사전타당성 조사에서 비용 대비 편익(B/C) 1.15를 기록하며 경제성을 확보했다.

앞서 광명시의회는 제297회 정례회 본회의에서 ‘신천-하안-신림선’의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하는 결의문을 의결했으며, 이 의장은 시의회를 대표해 국토교통부를 직접 방문해 결의문을 전달했다.

결의문에는 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 비롯해 예비타당성 조사 및 기본계획의 우선 추진, 관계 지자체 협의체 구성 등의 내용이 담겼다.

이 의장은 “광명시민의 절박한 교통문제의 목소리를 정부에 직접 전달하기 위한 행동”이라며 “사업이 국가계획에 반영될 때까지 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.

