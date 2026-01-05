오세현 충남 아산시장 “현장 중심 행정 필요”

서울Pn

오세현 충남 아산시장은 5일 열린 간부회의에서 “2026년은 아산시가 다시 한번 도약하는 전환점이 돼야 한다”며 현장 중심의 행정과 속도감 있는 업무 추진을 강조했다.

오 시장은 이날 “우리의 문제는 현장에 답이 있다는 ‘우문현답’ 행정 철학을 잊지 말아달라”며 이같이 밝혔다.

그는 예산 집행 방식에 대해 “소규모 숙원사업과 각종 장비·시설 예산은 가능한 한 빨리 집행해야 한다”며 “설계와 발주를 일괄적으로 진행하는 관행에서 벗어나, 시급한 사업은 우선 설계·발주하는 유연함이 필요하다”고 강조했다.

오 시장은 최근 정치권 중심으로 급물살을 타고 있는 ‘충청권 행정통합’에 대해 “충남과 대전의 행정통합은 실현 가능성이 높아졌다. 아산시에 실질적인 도움이 될 수 있도록 각종 특례를 적극 발굴해 특별법에 반영해야 한다”고 말했다.

그는 이밖에 △조직개편과 인사이동 이후 조기 안정화 △‘읍면동 주민과의 대화’ 및 ‘새해 영농교육’ 현장성 강화 △국비 확보 선제적 대응 △청렴도 향상 위한 특단 대책 마련 △AI(인공지능) 시대 부합하는 공직자 역량 강화 등을 주문했다.


아산 이종익 기자
