완도군, ‘2026 Pre 완도국제해조류박람회’ 준비 박차

전시 연출 및 회장 운영·이벤트 대행 용역 착수 보고회 개최



완도군이 지난 5일 2025 pre 완도국제해조류박람회 용역 착수 보고회 개최하고 있다.

전남 완도군이 ‘2026 Pre 완도국제해조류박람회’ 개최 준비에 박차를 가하고 있다.지난 5일 완도군은 ‘2026 Pre 완도국제해조류박람회’ 세부 계획 실행을 위한 전시 연출 및 회장 운영·이벤트 대행 용역 착수 보고회를 개최했다.이날 보고회에서는 2026 Pre 완도국제해조류박람회 전시 연출과 박람회장 운영, 개막식 및 공연·체험 프로그램 등 준비 상황을 점검하고 분야별 콘텐츠를 구체화했다.전시 연출 분야는 완도해조류센터를 ‘해조류 이해관’으로 새롭게 단장해 해조류와 탄소흡수원인 블루카본을 쉽게 이해할 수 있도록 몰입형 영상과 인터렉티브로 구현할 예정이다.산업·홍보관은 60개 부스를 마련, 공공기관, 대기업, 수출기업 등이 참가해 해조류산업 홍보와 수산 가공 제품 등을 선보일 계획이다.박람회 개막식에서는 최첨단 정보 통신 기술(ICT)을 활용한 저탄소 퍼포먼스와 친환경 물병 만들기 등 다양한 행사를 펼치기로 하고 준비에 들어가는 한편 박람회 기간 해조류·바다낚시 체험 등도 마련하기로 했다.또 해외 바이어 수출상담회를 개최해 수산물 수출 판로를 확대하는 발판을 마련하고 국제 학술 심포지엄을 열어 미래 해양산업 신소재인 해조류의 가치에 대해 논의하는 시간도 마련할 예정이다.이범우 부군수는 “보고회에서 제안된 의견은 적극 검토하고, 박람회 개최가 해조류 본고장인 완도군의 위상 강화와 지역 경제 성장에 보탬이 될 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다”고 말했다.‘2026 Pre 완도국제해조류박람회’는 ‘기후 리더, 해조류가 여는 바다의 미래’라는 주제로 5월 2일부터 7일까지 완도 해변공원 일원에서 개최된다.완도 류지홍 기자