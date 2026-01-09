양재~수서 ‘피지컬 AI벨트’ 구축…서울형 로봇 산업 생태계 고도화

2028년 양재 AI 테크시티 착공

수서 로봇클러스터 2030년 완공

휴머노이드처럼 하드웨어에 탑재된 인공지능(AI)을 뜻하는 ‘피지컬 AI’가 차세대 핵심 기술로 주목받는 가운데 서울시가 양재와 수서 일대를 ‘서울형 피지컬 AI 벨트’로 잇기로 했다.시는 양재에 2028년 ﻿‘서울 AI 테크시티’를 착공하고, 수서역세권에 로봇·AI 산업의 핵심 거점을 조성하는 ‘수서 로봇클러스터 조성 사업’을 추진 중이라고 8일 밝혔다. AI 두뇌 발달은 양재, 로봇 실증은 수서에서 하도록 해 기술 개발부터 실증, 도시 적용까지 이어지는 기반이 된다.서울 AI 테크시티는 기존 ‘서울 AI 허브’에 더해 국내외 기관과 AI 기업을 유치해 산학연 협력 생태계 역할을 하면서 문화시설과 주거 공간까지 더한 자족형 복합 혁신 공간이다. 앞서 시는 2024년 양재동·우면동 일대 약 40만㎡(약 12만 1000평)를 전국 최초의 AI 분야 지역특화발전특구로 지정해 특허·출입국 관리 등 관련 규제 특례를 적용하고 있다.수서 로봇클러스터 조성 사업은 로봇 연구개발(R＆D)부터 실증, 기업 집적, 시민 체험을 아우르는 시설을 2030년까지 단계적으로 만들어 피지컬 AI 기반 로봇산업 중심지로 성장을 목표로 한다. 핵심 시설인 ‘서울로봇테크센터’는 2030년 완공 목표로 조성 중이다.이수연 서울시 경제실장은 “AI가 실제 공간에서 작동하는 피지컬 AI 시대에는 기술개발뿐 아니라, 실증, 제도, 도시 환경이 함께 뒷받침되어야 한다”며 “기술 실증, 규제 합리화, 기업 성장 지원으로 피지컬 AI 기반 로봇산업 생태계를 계속 고도화하겠다”고 했다.송현주 기자