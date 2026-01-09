화성시, 2026년 행복택시 운영 마을 22곳 추가…154개→176개

화성특례시는 3월부터 대중교통 취약지역 주민들의 이동권 보장을 위한 행복택시를 기존 154개 마을에서 176개 마을로 확대 운영한다고 9일 밝혔다.
행복택시는 버스 등 대중교통 이용이 어려운 농어촌 및 교통취약지역 주민들이 택시를 대중교통 이용 요금 수준으로 이용할 수 있도록 하는 사업으로 읍면동 여건에 따라 ‘노선형’과 ‘호출형’으로 운행된다. 노선형은 마을과 읍면 중심지 등 주요 거점을 잇는 노선을 정해진 시간에 운행하고, 호출형은 이용자가 필요 시 호출하면 읍면 중심지 등까지 이용할 수 있다.
올해 새롭게 지정된 곳은 총 22개 마을이다. 우정읍(11개), 남양읍(2개), 송산면(1개), 팔탄면(1개), 장안면(6개), 봉담읍(1개) 등이다.
운행 마을 선정 기준은 ▲버스 등이 운행되지 않는 마을 ▲버스 운행 시간 간격이 2시간 이상인 마을 ▲마을회관 등 마을 중심지에서 가장 인접한 버스정류장까지 거리가 400m 이상이고 버스가 5회 이하 운행하는 곳이다.
화성시는 다음 달 중 행복택시 운송 사업자 모집을 마무리하고, 3월부터 신규 마을에 대해서도 행복택시 운행을 시작할 계획이다.
