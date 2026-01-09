유정희 서울시의원, CES 2026 ‘서울통합관’ 개관 환영



유정희 서울시의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울특별시의회 유정희 의원(관악구4 문화체육관광위원회)은 서울경제진흥원(SBA)이 세계 최대 기술 전시회인 CES 2026에서 ‘서울통합관’을 개관하고, 70개 스타트업의 글로벌 시장 진출을 지원한 것을 진심으로 환영한다고 밝혔다.유 의원은 “CES는 기술력과 혁신 역량이 곧바로 글로벌 경쟁력으로 연결되는 무대인 만큼, 서울통합관 개관은 서울 창업생태계의 저력을 세계에 직접 보여주는 의미 있는 성과”라며, “SBA를 중심으로 자치구, 창업지원기관, 대학이 함께 힘을 모아 만든 협업 모델은 서울형 창업 지원의 방향성을 분명히 보여준다”고 평가했다.특히 유 의원은 이번 서울통합관에 관악구가 참여한 점을 언급하며, “관악구는 서울대 중심의 연구 인프라와 청년 창업 기반을 바탕으로 AI, 헬스케어, 첨단기술 분야에서 성장 잠재력이 큰 기업들이 다수 포진한 지역”이라며, “이번 CES를 계기로 관악구 기업들이 세계 시장에서 기술력과 경쟁력을 당당히 인정받기를 기대한다”고 밝혔다.또한 유 의원은 “총 17개 기업이 CES 혁신상을 수상하고, 최고혁신상 수상 기업까지 배출한 성과는 서울 스타트업의 기술 수준이 이미 세계적 기준에 올라 있음을 보여준다”며, “이러한 성과가 단발성 전시에 그치지 않고 투자 유치, 글로벌 파트너십, 해외 진출로 이어질 수 있도록 지속적인 지원이 중요하다”고 강조했다.이어 “서울시와 SBA가 구축한 글로벌 전시 지원 체계가 관악구를 비롯한 각 자치구 기업들의 실질적인 성장 발판으로 작동하길 바라며, 서울시의회 차원에서도 창업 생태계 강화와 기업 성장을 뒷받침하는 정책적 지원에 힘쓰겠다”고 밝혔다.끝으로 유정희 의원은 “CES 2026 서울통합관에 참여한 모든 기업과 관계자들의 노고에 감사드리며, 특히 관악구 기업들이 이번 무대를 발판 삼아 세계 시장에서 큰 성과를 거두길 진심으로 응원한다”고 선전 기원의 뜻을 전했다.온라인뉴스팀