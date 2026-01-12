“한단계 도약하는 금천”…오는 14일 금천구 신년인사회

서울Pn

"서울 4대 경제거점·수도권 관문·공동체 도시로"


  •
서울 금천구 신년인사회 포스터
서울 금천구 신년인사회 포스터


서울 금천구는 오는 14일 오후 3시 금나래아트홀에서 병오년 새해를 맞아 금천의 도약과 번영을 기원하는 ‘2026년 금천구 신년인사회’를 연다고 12일 밝혔다.

이번 신년인사회는 새해를 여는 금천구의 첫 공식 행사다. 구민 600여명이 참석한 가운데 민선 7·8기 동안 감사의 마음을 전하고, 올해 한 단계 더 도약하기 위한 공동의 의지를 다지기 위해 마련됐다.

금천뮤즈앙상블오케스트라의 사전 공연과 국립전통예술고등학교의 오프닝 공연, 금천구시립시니어합창단의 축하 공연 등 구민이 주인공이 되는 공연도 풍성하게 준비됐다. 구민들의 인터뷰를 담은 영상에서는 연대의 의미를 되새길 수 있다.

특히 유성훈 구청장은 신년사에서 저성장 국면에도 생활 사회기반시설(SOC)·안전·돌봄·미래교육 등 82개 인프라를 확충한 성과를 공유하고, 구민에게 감사를 전할 예정이다. 또한 2026년 핵심 키워드를 ‘변곡점, 새로운 도약, 구민 행복’으로 정하고 지난해 선정된 ‘버킷리스트 30’를 실현하기 위한 구정 운영 방향을 설명한다. 구는 서울 4대 경제거점도시, 수도권 관문도시, 금천형 공동체 도시로 도약을 본격적으로 준비한다는 구상이다.

유 구청장은 “2026년을 금천이 한 단계 더 도약하는 의미 있는 해로 만들기 위해, 구민과 함께 현장에서 답을 찾는 책임있는 구정을 이어가겠다”고 말했다.


김주연 기자
