강진군, 공공배달앱 ‘먹깨비’ 총 매출액 110억원 돌파

가맹 353곳·주문 42만건

2026년 청자축제·주말 3000원 할인으로 혜택 계속



전남 먹깨비 시·군 매출액 비교 그래프(2022.7.~2025.12.31.)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강진군이 지역경제 활성화의 주역인 공공배달앱 먹깨비 할인이벤트를 2026년에도 이어갈 것을 예고했다.군에서는 산업구조 중 3차산업이 47%로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 그동안 군은 3차산업 주인공인 소상공인을 위한 배양책으로 공공배달앱 먹깨비와 지역 축제를 연계한 할인이벤트를 진행해 왔다. 이를 통해 지역민들은 저렴한 가격으로 외식할 수 있어 지역 내 소비를 일으키고, 그 매출액은 다시 강진군 소상공인에게 수혈하는 결과를 만들어냈다.전라남도 민관협력형 공공배달앱으로 강진군에서 운영된 먹깨비는 2022년 7월부터 2025년 12월까지 관내 가맹점 353개소, 누적 회원 수 7756명, 누적 주문 수 42만 3000여건 등의 실적을 기록해 지역민과 소상공인으로부터 받는 사랑을 입증했다.더불어 강진군의 먹깨비 누적 매출액은 2025년 12월 기준 110억원을 돌파해 전라남도 내 굵직한 시군을 제치고 당당히 1위를 차지했다.인구 3만 2000여명의 작은 도시 강진군에서 일어난 매출액 110억원 돌파 비결은 강진군의 지역 축제와 연계한 자체 할인이벤트를 통해 노린 ‘축제 특수’다. 먹깨비는 강진군 축제의 필수 동반자로서 축제가 시작됨과 함께 할인쿠폰을 지급해 소비자들에게는 알뜰한 소비를, 지역 소상공인들의 매출 증대 등의 호응을 얻는다.군 관계자는 “2026년 공공배달앱 먹깨비 할인이벤트는 오는 2월 21일 개최되는 ‘제54회 강진 청자축제’ 기념 할인이벤트와 ‘주말 3000원 할인이벤트’로 함께 시작될 것이다”고 밝혔다.강진 최종필 기자