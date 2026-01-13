창업 배우고 나눔 실천…‘중랑 청소년’들 200만원 기부

청소년 창업스쿨 ‘창창한 중랑’ 수익금 전액

‘2026 따뜻한 겨울나기’ 성금 200만원 기부



류경기(왼쪽 네 번째) 중랑구청장이 지난 9일 성금 전달식에 참석했다.

중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 청소년 창업스쿨 ‘창창한 중랑’ 참가 학생들이 수익금 200만원 전액을 기부했다고 13일 밝혔다. 이번 기부는 ‘2026 따뜻한 겨울나기’ 성금 전달식을 통해 이뤄졌다.‘창창한 중랑’은 신현중학교 1학년 학생 160명을 대상으로 지난해 6월부터 11월까지 운영된 중랑구형 청소년 사회적경제 창업 교육 프로그램이다. 기존에는 ‘1일 체험형’으로 기획됐지만, 학생들의 높은 호응에 힘입어 아이디어 발굴부터 제품 제작·판매, 수익금 환원까지 이어지는 장기 프로그램으로 확대됐다.학생들은 모의 창업 교육을 통해 아이템을 구상하고 사업계획을 수립했으며, 사회적기업 ‘더사랑’ 현장 견학을 통해 기업 운영 방식과 사회적 가치 창출 구조를 배우며 실무 역량을 키웠다. 이후 지역 특색을 담은 텀블러와 키캡(Keycap) 등 ‘중랑 굿즈’ 2종을 직접 제작해 ‘봉화산 차 없는 거리 축제’와 사회적경제 장터 ‘중랑 들랑날랑’에서 판매했다.이번 성금은 약 반년간의 창업 과정을 통해 마련한 수익금이다. 구는 청소년 창업 교육이 지역사회 공헌으로 연결될 수 있음을 보여줬다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.류경기 구청장은 “‘창창한 중랑’은 청소년들이 창업 과정을 통해 사회적 가치를 이해하고 지역사회와 연결되는 경험을 할 수 있도록 기획된 프로그램”이라며 “앞으로도 청소년들이 지역사회의 주체로 성장할 수 있도록 다양한 사회적경제 교육을 이어가겠다”고 말했다.유규상 기자