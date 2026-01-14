서울Pn

검색

기후위기대응 4연속 A등급… 서울, 국내 유일 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 “청년정책 효과 1000억원…투입 예산의

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, 시내버스 파업에 따른 비상수송체계 가동

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

용산구, 도시 미관 해치던 한전 지상기기 ‘도시의

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

담양군, 2026년 ‘붉은 말의 해’ 고향사랑기부 이벤트 추진

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

고향사랑 이벤트, 1월 15일부터 2월 18일까지
추첨 통해 네이버페이 포인트·담양 딸기 증정


  •
전남 담양군 고향사랑기부제 이벤트 홍보 포스터. (담양군 제공)


전남 담양군이 2026년 병오년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 1월 15일부터 2월 18일까지 고향사랑기부 이벤트를 실시한다고 14일 밝혔다.

이번 이벤트는 행사 기간 담양군에 10만원 이상 기부하면 자동 응모되는 방식으로 진행되며, 참여자에게는 추첨을 통해 네이버페이 포인트와 담양 딸기가 경품으로 제공된다.

먼저 새해 기부 참여 분위기 조성을 위해 이벤트 기간 내 선착순 기부자 200명에게 네이버페이 포인트 5000원권을 증정한다. 또한 2026년 붉은 말의 해를 기념해 말띠 기부자 중 26명을 무작위로 추첨하여 네이버페이 포인트 1만원권을 지급함으로써 기부 참여의 즐거움을 더할 계획이다.

아울러 신규 답례품인 ‘담양 딸기’를 경품으로 제공하는 특별 행사도 마련한다. 기부 순번이 26번, 126번, 226번, 260번, 266번에 해당하는 기부자 5명과 무작위 추첨을 통해 선정된 15명 등 총 20명에게 고품질 담양 딸기 2kg을 추가 경품으로 제공한다. 이벤트 관련 세부 사항은 담양군 공식 누리집과 SNS를 통해 확인할 수 있다.

군 관계자는 “새해를 맞아 고향사랑기부제를 널리 알리고 기부 문화를 확산시키기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “많은 분의 관심과 참여를 바라며, 앞으로도 고향사랑기부제 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

고향사랑기부제는 개인이 주소지 외 지방자치단체(광역‧기초)에 연간 2000만원 한도 내에서 기부할 수 있는 제도로, 올해부터는 10만원 초과 20만원 이하 구간의 세액공제율이 기존 16.5%에서 44%로 대폭 상향된다.

한편 담양군에 기부할 경우 기부일로부터 1년간 주요 공영 관광지인 죽녹원, 소쇄원, 메타세쿼이아길, 한국대나무박물관, 한재골 수목정원에 대해 무료입장 혜택도 받을 수 있다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

영등포, 통합 신청사 등 현안 알린다

15~27일 18개동과 신년인사회 구정 사업 설명·지역 과제 논의

“올해 개교 앞둔 흑석고 1학년, 중앙·숭실대 수업

박일하 동작구청장 업무보고회

서대문구, 보훈 예우 강화한다…예우 수당 인상

마포, 국가등록유산 ‘김대중 사저’ 보존위 첫 회의

박강수 구청장·권노갑 이사장 등 기념관 조성·관광자원 연계 논의

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr