“알짜 잡아라” 뜨거운 2차 공공기관 유치전

6월 지방선거 맞물려 갈등 우려
부산 등 5곳 농협중앙회 쟁탈전
마사회·금융기관·연구소도 눈독
14일 서울신문 취재를 종합하면 정부가 올해 2차 공공기관 이전 대상 및 지역 확정 방침을 밝히자 지자체들이 발 빠르게 움직이고 있다. 시도별로 30~50개의 중점 유치 대상 기관을 정하고 민관 합동 유치위원회를 구성하는 등 대응책 마련에 분주하다.
그러나 저마다 2차 공공기관 이전에 대한 기대가 크지만 셈법은 달라 정부의 균형 잡힌 정책 결정이 시급한 상황이다. 지역 간 대립, 기존 혁신도시와 이외 지역의 엇갈린 요구 등이 6·3 전국동시지방선거와 맞물려 불협화음이 우려되기 때문이다.
직원 수와 사업 규모가 커 유치 효과가 높은 알짜 기관을 놓고 지자체간 갈등이 격해질 전망이다.
대표적인 알짜 기관인 농협중앙회는 부산, 강원, 전북, 전남, 경남 등 5개 광역단체가 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 지역 국회의원들도 농협중앙회 주사무소를 서울에서 지방으로 이전하는 법안을 앞다퉈 발의하는 등 유치전에 가세했다. 대형 금융기관과 마사회, 미래 성장동력으로 기대를 모으는 연구소 등도 사정은 비슷하다.
기존 혁신도시와 제2 혁신도시 조성을 요구하는 목소리가 엇갈리는 등 소지역주의도 팽배하다. 혁신도시가 들어선 전국 10개 지자체는 2차 공공기관 이전은 기존 혁신도시가 우선 대상이 되어야 비용과 행정 효율성 측면에서 효과적이라고 주장한다. 반면 다른 지자체는 균형발전 촉진 차원에서 기존 혁신도시 외 지역이 대상이 되어야 한다고 반박한다.
