서울Pn

검색

서울 고덕천에 자전거 라이더 쉼터

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원, 서울대병원과 협력해 XR 심폐소생술 교육

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑창업센터 입주사 지재권 43건 출원·등록

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평 ‘공익활동’ 민간단체보조금 지원사업 공모

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

위례신사선 예타 통과 강력 촉구…“17년째 표류”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

이현재 시장 “철도비 1256억원 부담하고도 소외”

이현재 하남시장이 위례신사선 도시철도 건설사업의 예비타당성조사 통과를 정부에 강력히 촉구했다.

이 시장은 15일 하남시청에서 성명서를 내고 “위례신사선은 2008년 위례신도시 광역교통개선대책에 포함된 이후 17년 동안 착공조차 하지 못했다”며 “위례 주민들은 위례신사선과 위례트램 등 철도 사업비 5470억원을 분담했지만, 지난해 민자사업이 유찰되면서 기다림이 한계에 이르렀다”고 밝혔다.


  •
이현재 하남시장이 15일 ‘위례-신사선 도시철도 건설사업’의 예비타당성 조사 통과를 강력히 촉구하는 성명서를 발표하고 있다.
특히 하남 위례 주민들의 교통 불편을 강조했다. 이 시장은 “하남 위례는 버스 위주의 열악한 교통 여건 속에서 장기간 불편을 겪고 있다”며 “철도 사업비 중 1256억원을 하남시 주민들이 부담했음에도 하남시민들은 서울시민들과 달리 철도 영향권에서 제외돼 같은 위례신도시 안에서 교통 차별을 받고 있다”고 말했다.

하남시는 2022년 국토교통부 장관 면담을 시작으로 국토부와 대도시권광역교통위원회 등에 36차례 이상 위례신사선의 신속 추진과 하남 연장을 건의해 왔다. 지난해 6월에는 서울시에 하남 연장을 공식 요청했고, 10월에는 1만 8637명이 참여한 서명부를 관계기관에 전달했다.

이 시장은 “위례신사선 예타 통과와 하남 연장은 정부 정책을 믿고 입주한 주민들을 위한 최소한의 약속”이라며 “제5차 광역교통시행계획 반영이 반드시 필요하다”고 강조했다.

위례신사선은 지난해 4월 신속 예비타당성조사 대상 사업으로 선정됐으며, 최종 결과는 이달 말이나 다음 달 중 나올 것으로 전망된다.


한상봉 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

국제업무지구·코어밸리 개발… 용산, 미래 도시 기틀

박희영 용산구청장

광진구, 자양1동 799번지 일대 모아타운 관리계획

1월 13일 나루아트센터에서 모아타운 추진 경과·계획 방향 공유

“어릴 적 오빠 전쟁터 가던 기억 생생”…성북구,

2020년부터 관내 공로자·유가족에 251건 훈장 전수

금천, 5기 주민자치위원 404명 위촉

사회적 약자·청년 26명 우선 선발

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr