광양시, 광주·전남 유일 4년 연속 인구 증가

촘촘한 생애주기별 맞춤형 복지
일자리·청년 정책으로 인구 증가 견인


광양시 출생 지원금 지원 현황.


광양시가 2025년 말 15만 5259명으로 전년 대비 567명이 증가하면서 2022년부터 2025년까지 광주·전남 지역에서 유일하게 4년 연속 인구 증가를 기록했다.

연도별 인구 현황을 보면 ▲2022년 말 15만 2168명(전년 대비 1637명 증가) ▲2023년 말 15만 2666명(498명 증가) ▲2024년 말 15만 4692명(2026명 증가) ▲2025년 말 15만 5259명(567명 증가)으로, 매년 꾸준한 증가세를 이어가고 있다.

이 같은 인구 증가는 자연 증가와 사회적 증가가 함께 나타난 데 따른 결과다. 지난해 광양시는 2020년 이후 5년 만에 출생아 수가 다시 1000명대를 회복해 총 1159명을 기록했다. 이에 따라 인구의 자연 증가 139명이 발생했다. 아울러 전입·전출에 따른 사회적 이동에서도 428명의 순증가를 기록했다.

특히 취업 적령기인 27~34세 청년층의 유입이 두드러졌다. 지난 4년간 해당 연령대 인구가 큰 폭으로 증가했다. 그 결과 광양시의 평균 연령은 44.4세로 전남 도내에서 가장 낮은 수준을 보였다.

이처럼 광양시의 4년 연속 인구 증가 흐름은 출생아 수 증가, 양질의 일자리, 다양한 청년 친화 정책, 생애 주기별 맞춤 복지 정책, 정주 여건 개선 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

▲출생아 수 반등, 인구 증가의 출발점

지난해 광양시의 출생아 수는 1159명으로, 2024년 941명 대비 23.1% 증가했다. 이는 2020년 이후 5년 만에 출생아 수가 다시 1000명대를 회복한 것이다. 이 같은 출생아 수 증가는 합계 출산율 반등 추이에 맞물려, 시가 시행하는 다양한 임신·출산 지원 정책의 효과가 나타난 결과로 분석된다. 2024년 광양시 합계 출산율은 1.09명으로 전국 시 단위 5위다.

시는 2025년 말 기준 임신 축하금, 고령 임부 의료비 플러스 지원, 산후 조리비 지원, 난임 시술비 본인 부담금 지원 등 총 46종의 임신·출산 정책을 시행하고 있다.

올해에도 출생 축하금 자동 지급을 비롯해 임신 준비 부부 엽산제 지원을 새롭게 도입하고, 공공 산후 조리원을 개원하는 등 출산 친화 정책을 더욱 확대할 예정이다.

▲양질의 일자리와 청년 친화 정책, 인구 유입의 원동력

광양시는 철강과 항만을 중심으로 한 기존 산업 기반 위에 이차전지 등 신산업 분야 투자 유치를 확대하며, 청년이 찾아오고 머무를 수 있는 양질의 일자리 창출에 주력하고 있다. 지난 4년간 시는 47개 기업으로부터 총 6조 3291억원을 유치했다. 고용 창출 계획 인원은 총 3381명에 이른다.

또 포스코그룹 취업 아카데미, 이차전지 채용 약정형 취업 교육 등 기업 맞춤형 교육을 통해 실질적인 취업 연계를 이어가고 있다. 구직을 단념했던 청년을 대상으로 한 ‘청년 도전 지원 사업(방구석 탈출 프로그램)’을 통해서도 40여명이 취업에 성공하는 성과를 거뒀다.

시 관계자는 “지방 소멸 위기 속에서도 복지와 주거, 일자리가 유기적으로 연결될 때 인구 증가로 이어질 수 있다는 점을 확인했다”며 “앞으로도 태아부터 노년까지 모든 시민이 광양에 머무르며 삶의 질을 높일 수 있도록 다양한 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.

광양 최종필 기자
