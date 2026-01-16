도봉구, 서울서 범죄 건수 최소…범죄안전 도시 인증

‘2025년 지역안전지수’ 범죄 분야 1등급

생활안전 2등급, 자살 2등급 등 기록



서울 도봉구 방학동 도봉구청 청사 전경.

도봉구 제공

서울 도봉구는 2024년 범죄 건수가 서울시 25개 자치구 중에서 최하를 기록했다고 16일 밝혔다. 1723건으로, 최고 6048건 대비 4325건 낮은 수치다.구에 따르면 행정안전부가 실시한 ‘2025년 지역안전지수’ 평가 중 범죄 분야 등에서 높은 등급을 받았다. 지역안전지수는 범죄, 생활안전, 자살, 교통사고, 화재, 감염병 등 총 6개 분야에 대해 지자체의 안전 수준을 1~5등급으로 진단하는 지표다.도봉구는 6개 평가 분야 가운데 범죄 분야에서 1등급을, 생활안전과 자살 분야에서는 각각 2등급을 받으며 우수한 성적을 거뒀다. 구는 경찰서와 소방서 등 관계 기관과 협력해 꾸준히 지역 안전 사업을 추진해 온 점이 성과로 이어졌다고 설명했다.대표 사업으로는 ‘안전 한바퀴’가 있다. 지역 내 범죄 우려 지역과 공사 현장 등을 직접 찾아 위험 요소를 점검하고, 필요 시 관계 기관과 협력해 개선 조치를 취하는 방식이다.오언석 구청장은 “앞으로도 구민들이 언제 어디서나 안심하고 생활할 수 있도록 현장 중심의 안전 정책을 추진해 나가겠다.”라고 말했다.한편 구는 교통사고(3등급), 화재(4등급), 감염병(4등급) 등 부문에 대해서는 원인 분석과 현장 점검으로 대책을 수립·추진할 계획이다.유규상 기자