여수시, 전남·광주 행정통합에 따른 5대 핵심 과제 건의

석유화학 경쟁력 강화·교통망 확충 글로벌 관광특구 지정 등 제시

여수시청 전경.

전남·광주 행정통합 논의가 본격화되고 있는 가운데 여수시가 통합에 따른 공동 성장 기반을 담보할 ‘광양만권 5대 핵심 과제’를 정부에 건의했다고 16일 밝혔다.정기명 여수시장은 입장문을 통해 “수두권 일극 체제를 넘어 국가 균형발전을 위한 광주·전남 행정통합 취지에 적극 공감하고 환영한다”며 “다만 특정 지역 중심의 일방적 구조 개편이 아닌, 모든 지역이 고루 이익을 나누는 통합이 되어야 한다”라고 강조했다.정시장은 특히 통합 논의와 관련해 여수시를 비롯한 동부권의 성장 기반을 확실히 담보할 수 있는 ‘5가지 핵심 과제’를 통합의 전제 조건으로 제시했다.주요 내용은 ▲여수산단에 대한 정부차원의 과감한 지원 등 석유화학산업 경쟁력 강화를 위한 패키지 지원 ▲광양만권 수소산업 클러스터 조성 등 동부권 신산업 및 제조업 거점 명확화 ▲KTX 신설 등 동부권 광역 교통망 확충 ▲여수의 글로벌 관광특구 지정과 해양관광 및 MICE 거점 구축 ▲해양수산 분야 공공기관의 여수 이전 등 수산업 전략 거점 육성 등이다.여수시는 이번에 마련된 5대 과제를 토대로 지역사회 의견을 수렴해 향후 구성될 행정통합 실무기구에 시의 입장을 적극 반영해 나갈 방침이다.정기명 여수시장은 “여수는 과거 전국 최초로 주민 발의를 통한 ‘3려 통합’을 이뤄낸 자치 분권의 상징적 도시”라며 “이번 행정통합이 여수의 정체성을 지키면서도 새로운 도약의 기회가 될 수 있도록 시민들과 함께 치밀하게 대응해 나가겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자