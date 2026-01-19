무안군, ‘대기업 반도체 클러스터’ 유치 공식 요청…광주 군공항 이전 필수 요건

광주 군공항 인센티브, ‘반도체 클러스터·대기업 유치’ 필수

김산 군수, “국가 차원 특별한 인센티브 지원 약속 지켜야”



전남 무안군청 청사 전경

광주 군공항 이전 후보지인 전남 무안군이 국가 차원의 특별한 인센티브 지원을 공식 요청했다.무안군은 김산 군수가 16일 대통령실을 방문해 김용범 정책실장을 만나 광주 군공항 이전과 연계한 국가 차원의 획기적인 인센티브로 반도체 클러스터 유치를 공식 요청했다고 19일 밝혔다.광주 군공항 이전을 위한 6자 협의체(대통령실, 기획재정부, 국방부, 국토교통부, 광주광역시, 전라남도, 무안군)는 2025년 12월 17일 첫 공식 회의를 열고 광주 군공항과 민간공항을 무안으로 통합 이전하는 데 합의했다.군이 제안한 반도체 클러스터는 ▲대기업 반도체공장(중대형 FAB+후공정·패키징) ▲첨단 반도체 소재·부품·소부장 기업 집적 ▲연구개발(R＆D) 및 인력양성 거점 조성 등을 핵심으로 하는 RE100 기반 차세대 국가 전략산업단지다. 이는 단순 이전 보상을 넘어 국토 서남권 산업 지형을 근본적으로 재편하는 대규모 프로젝트로 구상되고 있다.군은 군공항 이전에 따른 주민들의 반발 여론 완화와 수용성 확보, 지역 균형발전을 위해서는 ‘국가가 강력한 지원 의지를 가지고 상징적이고 지속 가능한 인센티브가 있어야 한다’고 요청하고 있다.김 군수는 “반도체 클러스터는 반드시 대기업(앵커기업) 유치와 함께 이뤄져야 하며 국가 미래 산업을 여는 전환점이 돼야 한다”며 “무안이 그 해법의 중심에 설 준비가 돼 있다”고 강조했다.군은 앞으로도 6자 협의체 실무협의에서 정부 등 관계기관과의 협의를 지속하며, 광주 군공항 이전과 반도체 클러스터 유치 등을 연계한 무안 지원 패키지 방안 마련을 적극 건의해 나갈 계획이다.임형주 기자