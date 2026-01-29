김영록 지사, 전남·광주 행정통합 소통 강행군

도민공청회 이후 권역별 타운홀미팅도 이어갈 예정



김영록 전남지사가 29일 완도 문화예술의전당에서 열린 전남·광주 행정통합 완도군 도민공청회에서에서 도민들과 기념 촬영을 하고 있다.

김영록 전남지사가 전남·광주 행정통합에 대한 도민 의견 수렴을 특별법에 반영하기 위해 연일 강행군을 펼치고 있다.지난 19일 영암군에서 첫 도민공청회를 개최한 김영록 지사는 20일 장성군, 21일 목포·신안, 23일 장흥 26일 무안·영광 27일 여수·광양 28일 담양·보성, 29일에는 완도·해남·진도를 찾아 도민과 현장 소통에 나섰다.오는 30일 구례·곡성을 포함하면 이번 주에만 무려 11개 시군을 순회하며 도민을 대상으로 전남·광주 행정통합 추진 배경과 정책 방향을 직접 설명하고 있다.행정통합과 관련한 첨단산업·재생에너지·해양·농수산업·관광·정주여건 등 지역 주요 현안에 대한 의견도 꼼꼼히 챙기고 있다.지난주 5개 시군의 도민공청회를 포함해 이번 주까지 모두 16개 시군을 순회해 오는 다음 주 2월 3일까지 남은 6개 시군을 모두 돌면 22개 전체 시군의 도민 의견을 모두 수렴하게 된다.전남도는 이후 추가로 권역별로 찾아가는 타운홀미팅도 이어갈 예정이다.김영록 지사는 29일 서남권 3개 군 공청회에서 “해남·진도·완도는 농수산업과 해양관광을 기반으로 재생에너지·해양치유·AI·데이터센터 등 전남의 미래비전을 현실화할 성장 잠재력이 큰 지역”이라며 “행정통합을 통해 첨단산업과 해양·농수산 경쟁력을 강화하고 관광·정주여건 개선 등 서남권 도민이 체감할 변화를 만들겠다”고 강조했다.또 “통합 논의 과정에서 도민을 직접 만나 현장의 목소리를 경청하고, 실제 삶과 맞닿은 요구와 의견을 충분히 반영해 지역 간 균형발전과 전남·광주가 함께 성장하는 기반을 마련하겠다”고 말했다.전남도는 도민 도민공청회에서 도민이 제안한 건의와 의견은 특별법안 특례와 통합 정책에 직접 반영하기 위해 관리카드로 기록·관리하며 검토하고 있다.실제 특별시장의 개발제한구역 해제 특례는 도민 의견을 수렴해 당초 300만㎡에서 500만㎡로 상향 조정하는 등 도민 체감도가 높은 사항을 중심으로 통합 정책에 반영하기로 했다.도민공청회는 현장 참석이 어려운 도민도 참여하도록 전남도 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 중계하고 있으며, 시군별 세부 일정과 참여 방법은 전남도 누리집에서 확인할 수 있다.공청회 참여를 바라는 도민은 사전 신청이나 당일 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.완도 류지홍 기자