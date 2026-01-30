2월 광명사랑화폐 충전 한도 100만원으로 상향…인센티브 10만원

서울Pn

광명사랑화폐 2월 충전 한도 100만원으로 상향. 광명시 제공


경기 광명시가 설 명절을 맞아 시민의 생활비 부담을 덜고 지역상권에 활력을 불어넣기 위해 2월 한 달간 광명사랑화폐 혜택을 확대한다.

광명시는 2월 광명사랑화폐 충전 한도를 기존 70만원에서 100만원으로 상향한다고 30일 밝혔다. 이에 따라 2월에는 최대 10만원의 인센티브(10%)를 받을 수 있다.

시는 또한 결제 금액(인센티브 제외)의 5%를 돌려주는 캐시백 이벤트도 함께 운영한다. 단, 인센티브·정책수당 등은 캐시백 적용 대상에서 제외되며, 지급된 캐시백은 오는 3월 31일까지 사용해야 한다.

시민들은 충전 시 인센티브 혜택은 물론, 사용 과정에서도 추가 혜택을 받을 수 있어 체감 효과가 더욱 커질 것으로 기대된다. 특히 설 명절을 앞둔 장보기와 생활비 지출 부담을 완화하는 동시에, 지역 내 소비를 촉진해 지역경제 선순환에 긍정적인 효과를 가져올 것으로 보인다.

박승원 시장은 “광명사랑화폐는 위축된 소비를 회복시키고, 지역경제의 혈액순환을 돕는 가장 효과적인 정책”이라며 “앞으로도 광명사랑화폐가 지역경제의 선순환을 이끄는 핵심 정책으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.


강남주 기자
