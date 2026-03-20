서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, BTS 컴백 종합 교통대책…“대중교통 정

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“장애인과 비장애인이 함께 누려요”…서울, 전국

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“내 땅은 얼마일까?”…은평구, 올해 개별공시지가

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

신촌 백화점 쉬는 날, 지하 주차장은 록 공연장이

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

침수 피해 막아라… 성북, 빗물받이 대청소

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

장마 대비해 낙엽·담배꽁초 제거
준설 차량 투입해 배수 기능 점검


  •
성북구가 장마철 침수 피해 예방을 위해 빗물받이 대청소와 점검을 실시하는 가운데 작업자들이 지난 13일 빗물받이 내부 이물질을 치우고 있다.
성북구 제공


서울 성북구가 여름철 장마와 국지성 폭우에 대비해 빗물받이 대청소와 집중 점검을 실시했다고 19일 밝혔다.

성북구는 지난 13일 유동 인구와 쓰레기 무단투기가 많은 성신여대 하나로 거리를 시작으로 정비 작업을 진행했다. 구는 빗물받이 내부에 쌓여 배수를 방해하던 낙엽과 담배꽁초, 토사 등 이물질을 집중적으로 제거했다.

구는 이번 정비를 시작으로 전체 빗물받이로 청소 범위를 확대할 계획이다. 특히 침수 피해가 발생했던 상습 침수 구역과 전통시장 등 취약지역을 중심으로 우선 점검을 실시할 예정이다. 이어 준설 차량과 인력을 투입해 올여름 장마 기간 전까지 배수 기능을 점검할 방침이다. 도심 속 빗물받이는 빗물을 하수관으로 흘려보내 침수를 예방하는 핵심 시설이다. 이물질로 막힐 경우 적은 강수량에도 침수 피해로 이어질 위험이 있다.

이승로 성북구청장은 “빗물받이 정비를 통해 장마철 침수 피해를 예방할 수 있도록 관리에 만전을 기하겠다”며 “주민들께서도 빗물받이에 쓰레기를 버리지 않도록 협조를 부탁드린다”고 밝혔다.


송현주 기자
2026-03-20 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지역발전 이끌 최고 랜드마크”…강북 신청사 시대로

기공식 참석한 이순희 구청장

내 일상에 쏙 들어온 복지…성북구, ‘지역밀착형 사

정릉 ‘한;평 동네생활연구소’ 사업설명회 개최

동작 취약계층에 에너지비용 지원

최장 6개월간 월 최대 5만원

종로 아이들 행복하도록… 공공보육 342억 투입

2~5세 특별 활동·현장 학습 지원 급·간식비 추가 제공… 시설도 개선

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr