설 연휴 고양시내 공영주차장 무료 개방

전통시장 주변 2일 부터 한시 허용

2월 14~18일 … 5일간 전면 무료



일산 백석역 인근 노상주차장 모습

경기 고양시가 설 연휴 기간 시민들의 주차 불편을 덜기 위해 공영주차장을 무료로 개방한다고 6일 밝혔다.원당시장과 일산시장 주변 도로는 지난 2일부터 18일까지 17일 동안 주정차가 가능해지고, 14일부터 18일까지 5일 동안은 관내 모든 공영주차장과 시·구청 부설주차장을 무료로 운영한다. 대상은 노외주차장 72곳, 노상주차장 16곳, 부설주차장 20곳이다.다만 민간 위탁으로 운영 중인 장항동 노상 6권역 주차장은 17일과 18일 이틀만 무료로 개방된다.시는 무료 개방 기간 동안 24시간 주차통합콜센터를 운영해 이용 불편에 대응할 계획이다. 그러나 현장 관리 인력이 상시 배치되지는 않아 차량 관리에는 운전자 스스로 주의가 필요하다.주정차 단속도 일부 완화된다. 일반 도로에서는 14일부터 18일까지 2시간 이내 한시적 주정차가 허용된다.하지만 안전과 직결되는 구역은 예외다. 소화전 5m 이내, 교차로 모퉁이 5m 이내, 버스정류소 10m 이내, 횡단보도, 어린이 보호구역, 인도 등 6대 불법 주정차 금지구역은 기존대로 단속이 유지된다.고양시는 “설 명절 차량 이동 증가에 대비해 시민 편의를 높이기 위한 조치”라며 “이번 운영이 전통시장과 지역 상권 활성화에도 도움이 되길 기대한다”고 밝혔다.한상봉 기자