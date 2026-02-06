무안군, 주민 건의사항 115건…‘꼼꼼히 처리 하겠다’

‘군민과 대화’ 건의사항 처리계획 보고회 개최

9개 읍·면 건의 115건 점검…실행 조치 논의



전남 무안군은 지난 1월 ‘군민과의 대화’에서 접수된 115건의 건의사항에 대해 실행 방안을 논의했다. 사진은 6일 군청 상황실에서 김산 군수 주재로 주요 간부들이 건의사항에 대한 의견을 나누고 있다. (무안군 제공)

전남 무안군은 5일 ‘군민과의 대화 건의사항 처리계획 보고회’를 열고, 군민 건의사항에 대한 부서별 처리계획과 추진 현황을 종합 점검했다고 6일 밝혔다.이번 보고회는 지난 1월 실시한 군민과의 대화를 통해 접수된 115건의 건의사항을 대상으로 진행됐으며, 관련 부서가 참석해 사안별 검토 결과를 공유했다.보고회에서는 읍·면별 건의사항 처리 현황, 부서별 검토 결과, 완료·추진 가능·중장기 과제 분류, 향후 추진 일정 등을 중심으로 논의가 이뤄졌다. 특히 실행 가능성과 군민 체감도를 고려한 후속 조치 방안에 초점이 맞춰졌다.군은 사안별 특성을 고려해 단계적인 추진과 체계적인 관리를 이어갈 방침이다.관계 부서 협의를 통해 추진 가능한 과제는 연내 또는 단계별로 추진하고, 중장기 검토가 필요한 과제는 중장기 계획에 반영해 지속적으로 관리할 계획이다.김산 군수는 “군민 건의사항이 계획에 그치지 않고 실질적인 조치로 이어질 수 있도록 점검했다”며 “앞으로도 현장 확인과 부서 간 협의를 통해 추진 상황을 지속적으로 관리해 나가겠다”고 밝혔다.임형주 기자