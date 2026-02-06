고흥몰, ‘1인 식탁 위한 혼설(혼자 설)’ 기획전···50% 할인

6일부터 12일까지

누룽지·원두커피·닭발·한라봉 등



온라인 농수축특산물 쇼핑몰 ‘고흥몰’이 1인 가구 소비자를 위해 ‘혼자 있다고 대충 먹지 맙시다’ 기획전을 운영한다.

전남 고흥군이 운영하는 온라인 농수축특산물 쇼핑몰 ‘고흥몰’이 설 연휴 기간 혼자 명절을 보내는 1인 가구 소비자를 위해 ‘혼자 있다고 대충 먹지 맙시다’ 기획전을 운영한다.6일부터 12일까지 열리는 기획전은 명절 기간 혼밥·혼술 수요 증가 흐름을 반영해 ▲조리 부담 없이 즐길 수 있는 간편식 ▲보관과 활용도가 높은 소용량 상품 ▲혼자여도 만족도 높은 ‘제대로 된 한 끼’ 구성에 초점을 맞췄다.행사 기간 고흥몰에서는 고소한 누룽지, 향과 풍미를 살린 고흥산 원두커피, 간편하게 즐기는 닭발, 제철을 맞은 한라봉 등 혼자 먹기에도 부담 없고 명절 분위기를 느낄 수 있는 상품을 최대 50% 할인된 가격으로 선보인다.특히 이번 기획전은 “설이라도 혼자라고 대충 먹지 말자”는 메시지를 전면에 내세워, 형식을 갖춘 명절 상차림이 아닌 개인의 생활 방식과 소비 패턴을 존중하는 명절 식탁 제안이라는 점에서 의미를 더한다.고흥몰 관계자는 “명절 소비 트렌드가 다변화되면서 1인 가구와 혼설족을 위한 상품 구성의 중요성이 커지고 있다”며 “앞으로도 고흥몰은 제철 농수특산물을 중심으로 생활 밀착형 기획전을 확대해 누구에게나 필요한 공공 유통 플랫폼으로 자리매김해 나가겠다”고 밝혔다.한편 고흥몰은 누적 회원 수 5만명 이상, 누적 매출 120억원을 달성하며 공공 유통 플랫폼으로서의 기반을 확고히 구축하고 있다. 올해에는 1인 가구 확대 추세에 대응해 소용량 상품 강화와 정기배송·구독형 서비스 도입을 통해 생활 밀착형 유통 모델을 단계적으로 확대할 방침이다.고흥 최종필 기자