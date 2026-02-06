용산구, 용산국제업무지구 종합대응 전담 조직 만들어

“주택 1만가구 공급 추진시 최소 2년 이상 지연”



서울 용산구청 전경. 용산구 제공

서울 용산구가 정부의 ‘1·29 주택공급안’에 포함된 용산국제업무지구 주택 공급 확대 방안에 대응하기 위해 전담 조직(TF)을 구성한다.용산구 관계자는 6일 “정부 발표가 지역 주민 및 자치구와 사전 협의 없이 추진됐다며 강한 유감을 표명하고, 지역 수용성이 결여된 정책에 대해 반대입장을 밝혀왔다”며 “TF는 정기 회의를 통해 서울시 등 관계기관 협의를 추진하고, 정책 영향 분석과 언론 대응, 주민 의견 수렴을 병행할 계획”이라고 했다.구는 주택 1만가구 공급이 추진될 경우 토지이용계획 변경에 따른 도시 인프라 재설계와 관계기관 추가 협의로 사업 추진이 최소 2년 이상 지연되고, 토지 분양 일정 차질로 주택공급 시기도 1년 이상 늦춰질 것으로 보고 있다.또한, 이촌1구역 재건축정비사업 등 인근 재개발·재건축 사업 지연 가능성과 주택공급 확대에 따른 초등학교 학생 수 증가로 교육환경 질 저하에 대한 우려도 커지고 있다.이번에 구성된 ‘용산국제업무지구 종합대응 전담 조직(TF)’은 부구청장을 단장으로 총괄반, 실무대응반, 지원반 등 4개 반으로 운영된다.또 도시계획 전문가 자문과 국제업무지구 인접 지역을 포함한 구민 대상 설문조사를 통해 의견을 수렴하고, 이를 바탕으로 대응 방안을 마련할 방침이다. 전문가 의견과 지역 주민의 목소리를 반영한 공식 입장을 서울시와 국토교통부 등 관계기관에 전달하고, 지속적인 협의를 통해 국제업무지구가 본래 기능에 맞게 추진될 수 있도록 지원해 나갈 계획이다. 아울러 정부 발표와 관련해 타 지방자치단체와의 공동 대응 방안도 모색할 예정이다.박희영 구청장은 “용산국제업무지구는 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우할 국가 핵심 사업이다. 일방적인 주택 공급 물량 확대가 아닌, 교육·교통·생활 인프라와 국제업무 기능이 조화를 이루는 방향으로 추진돼야 한다”고 강조했다.서유미 기자