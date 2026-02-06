서울Pn

검색

서울, 어린이집 방문 건강관리 서비스 확대

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

산책길이 갤러리로… 일상 속 노원의 문화 나들이

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 중구, 주민 일상 지킬 ‘설 명절 종합대책’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

인공지능 시대 맞춘 의류 제작 전문가 키운다…성북

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘한 그릇의 떡국’···13일 구례에 번지는 온기 나눔

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

설 명절 맞아 구례 덥히는 나눔 행사 개최


  •
화엄사가 오는 13일 구례 오일장에서 지역 상인과 취약계층을 위한 ‘구례온’ 구례 지역사회 온기나눔 행사를 갖는다.



화엄사가 오는 13일 구례 오일장에서 지역 상인과 취약계층을 위한 ‘구례온’ 구례 지역사회 온기나눔 행사를 갖는다.


화엄사가 오는 13일 구례 오일장에서 지역 상인과 취약계층을 위한 ‘구례온’ 구례 지역사회 온기나눔 행사를 연다. 이번 행사는 화엄사가 주관하고 화엄연합복지회를 비롯한 지역 복지기관 및 유관기관이 협력해 추진한다.

2015년 추진됐던 사업의 의미를 되새기며 현대 사회에서 점차 약화하는 이웃 간 나눔과 공동체의 정을 다시 확산시키기 위해 새롭게 기획됐다. 특히 설 명절을 앞두고 생업에 종사하는 전통시장 상인들과 지역 내 취약계층에게 따뜻한 한 끼 식사를 전하며 위로와 응원의 마음을 나누고자 마련됐다.

행사 당일에는 사골떡국 500인분을 현장 배식 방식으로 제공한다. 대상은 구례시장 오일장 상인(점포 및 노점)과 전통시장 인근 취약계층이다. 나눔 행사는 화엄사가 주관하고 화엄연합복지회를 비롯한 지역 복지기관 및 유관기관이 함께 협력한다.

화엄사 사회국장 연공 스님은 “한 그릇의 떡국이지만 그 안에는 이웃을 생각하는 진심과 공동체를 향한 마음이 담겨 있다”며 “이번 ‘구례온’ 행사를 통해 화엄사의 사회적 역할과 공공성을 더욱 강화하고 상생과 나눔의 가치가 지역사회 전반으로 확산하기를 기대한다”고 밝혔다.


구례 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

인공지능 길, 너도 나도 흔들림 없이… ‘AI 동반

AI 특구버스 운영 점검 나선 전성수 서초구청장

광진구, 청년이 머물고 성장하는 청년정책

취·창업·일자리, 생활복지, 문화교육, 참여소통 4개 분야 30개 사업

“주민이 만든 큰 변화”…영등포구, ‘자원봉사의 날

매월 셋째 주 토요일, 이웃과 함께하는 봉사활동의 날 2023~2025년 35회 운영, 총 1165명 참여

형식 빼고 실속 꽉!꽉!… ‘강남스타일 노변담화’

조성명 강남구청장 구정 보고회

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr