주철현 국회의원, 전남 동부권 대전환 구상 밝혀

향후 10년간 통합특별시 예산 20%, 동부권 지원 투입



더불어민주당 주철현 국회의원이 6일 기자회견을 하고 있는 순천시의회 소회의실.

전남광주통합특별시장 선거 출마를 준비하고 있는 더불어민주당 주철현 국회의원이 전남 동부권을 대한민국 산업·에너지 대전환의 핵심 거점으로 육성하겠다는 구상을 발표했다.주 의원은 6일 순천시의회 소회의실에서 개최한 기자회견을 통해 “전남·광주의 행정통합을 위한 특별법안에 전남 동부권의 위상을 보장하도록 한 성과를 강조”하며 “전남·광주 통합특별법 논의 과정에서 명칭과 청사 소재지를 두고 격렬한 이견이 있었으나 동부권의 이익이 제도적으로 보장되어야 한다는 원칙을 관철했다”고 밝혔다 .특히 “통합지자체의 명칭을 ‘전남광주통합특별시’로 확정해 전남의 역사적 정통성과 정체성을 명확히 반영해 냈고 청사 운영도 ‘전남동부청사’를 법조문 가장 앞에 명시해 전남동부청사·무안청사·광주청사를 균형있게 운영하도록 규정하고 순천의 동부청사가 의회와 전체 행정기능의 1/3 을 차지할 수 있도록 제도화했다”고 강조했다.또 “동부권 주력 산업인 석유화학과 철강산업의 위기 극복을 위한 정부 지원 근거와 농어촌기본소득 국비 지원 특례를 특별법에 담아내는 성과를 거뒀다”고 덧붙였다 .주 의원은 이와함께 행정통합 이후 동무권 발전 로드맵과 7 대 핵심 공약을 제시했다.먼저 통합특별시의 연간 운용 예산 약 25 조 원 중 20% 내외의 일정 비율을 의무적으로 동부권에 배정하는 ‘( 가칭 ) 동부권 지원 발전 특별회계’를 신설해 향후 10 년간 운용해 전남 동부권의 산업 전환과 인프라 확충에 집중 투입하겠다고 밝혔다 .7 대 핵심 공약으로는 동부청사를 기획·인사·미래전략을 담당하는 핵심 청사로 격상하고 여수·광양만권의 탄소중립 산업 대전환, 농어가 기본수당 연 120 만 원 지급 및 햇빛연금 확대 시행 등을 제시했다.또 고흥 제2우주센터 유치 및 우주항공·차세대 방위산업 요충지 육성과 반도체 산업단지 유치, 마이크로그리드 기반 분산형 에너지 체계 구축, 광양항·여수항 중심 북극항로 및 에너지·물류 허브 구축 등도 밝혔다.주철현 의원은 또 “지난 20 대 대선에서 전남 국회의원 중 유일하게 이재명 후보를 공개 지지한 원조 친명으로 이재명 정부의 국정 철학을 정확히 이해하고 전남의 정책과 예산으로 끌어올 수 있는 적임자 ”라며 “전남광주통합특별시장이 되면 이재명 정부와 함께 전남과 광주를 균형발전시키고 전남 동부권이 주변으로 말려나는 일이 없도록 책임 지겠다”역설했다.순천 류지홍 기자