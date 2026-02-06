여수시의회 김영규 의원 출판기념회 개최

서울Pn

오는 7일 오후 2시 여수시민회관에서 시민과 함께 미래 논의


  •
여수시의회 김영규 의원.


전남 여수시장 출마를 준비하고 있는 김영규 여수시의원이 30년 정치 역정을 통해 여수의 미래를 그린 출판기념회를 개최한다.

김영규 의원은 오는 7일 오후 2시 여수시민회관에서 저서 ‘여수다움, 여수다음’ 출판기념회를 연다고 밝혔다.

이번에 출간한 저서 ‘여수다움, 여수다음’은 김 의원이 30년 넘게 지역 정치인으로 활동하며 고민해 온 ‘여수의 정체성’과 ‘미래상’에 대한 고민과 해법을 담았다.

현장에서 축적한 의정 경험을 통한 문제의식을 바탕으로 과거와 현재를 진단하고 여수가 나아가야 할 방향과 대안을 제시하고 있다.

특히 이번 출판기념회는 지역의 위기를 진단하고 이를 바탕으로 여수가 나아가야 할 방향을 시민들과 함께 풀어내려는 뜻도 있다.

‘여수다움, 여수다음’은 토박이 정치인으로서의 소회와 시민과 함께하며 느꼈던 현장의 목소리, 지속 가능한 여수 발전을 위한 구체적인 방안을 시민들의 시선에서 풀어내고 있다.

김영규 의원은 초청의 글을 통해 “여수에서 나고 자라 30년 넘게 정치를 하면서 결코 놓지 못했던 화두가 바로 여수의 정체성과 미래였다”며 “결론을 내기보다는 시민 여러분과 함께 생각해 보자는 취지로 책을 엮었다”고 말했다.

김영규 의원은 6선여수시의회 의원이며 제5대와 제8대 전반기 여수시의회 의장을 역임했다.

여수 류지홍 기자
