인천 1인가구 맞춤 지원…3646억 투입 46개 사업 추진

외로움 예방·주거안정 중심…포털 개편·행복동행사업 확대



인천시청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천시가 ‘2026년 1인가구 지원 시행계획’을 수립하고, 외로움 예방과 주거안정 강화를 중심으로 한 맞춤형 지원 정책을 추진한다고 8일 밝혔다.보건복지부 발표 자료에 따르면 2024년 기준 인천의 1인 가구는 41만 1000여 가구로 전체 일반가구의 32.5%를 차지하며, 매년 증가하는 추세다.1인 가구 증가는 배우자 사망, 학업·직장 이동, 개인의 삶의 방식 변화 등 다양한 사회·경제적 요인에서 비롯되고 있다. 그러나 이와 함께 사회적 고립, 건강 악화, 경제적 자립 어려움 등 새로운 사회문제도 커지고 있어 정책 대응 필요성이 커지고 있다.이번 시행계획은 ‘제1차 인천광역시 1인가구 지원 기본계획(2024~2028)’에 따른 연차 계획으로, 올해 총 3646억 원의 예산을 투입해 6개 정책영역, 14개 정책과제, 46개 세부사업을 추진한다. 지난해보다 10개 사업이 새로 추가됐다.특히 지난해 실시한 1인가구 실태조사 결과를 반영해 경제 기반 확립과 주거비 부담 완화를 핵심 과제로 설정했다. 조사에서 가장 시급한 지원 분야로 주거와 경제 문제가 꼽히면서 관련 사업 비중을 대폭 확대했다는 게 인천시 설명이다.가장 많은 예산이 투입되는 분야는 ‘주거안정 지원’으로, 모두 3040억 원이 편성됐다. 주거급여 지원과 인천형 청년월세 지원, 청년 임대주택 공급 등 5개 사업이 추진된다.경제생활 지원 분야에는 434억 원이 투입된다. 긴급복지 지원, 노인 1인가구 생활코칭 연계 노인일자리 사업, 지역공동체 일자리 사업 등 9개 사업을 통해 경제적 자립을 돕는다.이 밖에도 분야별로 ▲정책추진 기반 구축 2억 원 ▲안전한 생활환경 조성 59억 원 ▲건강증진 및 돌봄지원 104억 원 ▲사회관계망 강화 7억 원 등이 각각 배정됐다.외로움 예방과 사회적 연결을 강화하기 위한 사업도 다양하게 추진된다. 1인가구 행복동행사업, 1인가구 포털 개편, 공동체 텃밭 지원, 24시간 외로움 상담콜 운영, 폐파출소를 활용한 ‘마음지구대’ 운영 등이 대표적이다.‘1인가구 행복동행사업은 자조모임과 식생활 개선 프로그램, 재무교육 등을 지원하는 사업이다. 올해 3개 군·구에서 운영되던 것을 내년에는 강화군, 동구, 연수구, 부평구, 서구 등 5개 군·구로 확대할 계획이다.인천 1인가구 포털을 개편해 연령대별 맞춤형 정보를 제공하고, 시와 군·구, 유관기관이 추진 중인 각종 지원사업 정보를 한곳에서 확인할 수 있도록 통합 서비스도 강화한다.정책 추진체계도 정비됐다. 인천시는 외로움정책과를 시민 외로움 해소 업무 총괄 부서로 지정하고, 15개 부서가 협업하는 추진체계를 구축했다. 이를 위해 내년 1월 외로움정책과 내에 1인가구지원팀을 신설해 분산돼 있던 사업을 통합 관리할 계획이다.인천시는 앞으로 시행계획 추진 상황을 정기적으로 점검하고 성과평가 결과를 정책에 반영해, 1인가구 지원정책을 지속적으로 보완·발전시켜 나갈 방침이다.유준호 인천시 외로움돌봄국장은 “1인가구가 느끼는 외로움은 개인 문제가 아니라 도시가 함께 해결해야 할 사회적 과제”라며 “혼자여도 편안하고, 함께하면 더 힘이 되는 인천을 만들기 위해 실질적인 지원을 강화하겠다”고 말했다.한상봉 기자