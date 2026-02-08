국립목포대·전남도립대 통합대학…3월 1일 출범

학칙 개정·조직 정비 마무리…2·4년제 학위 과정 운영



목포대와 전남도립대가 오는 3월 1일 ‘국립목포대학교’로 통합 공식 출범한다. 사진은 지난 5일 양 대학의 ‘통합추진공동위원회’가 9차 회의를 열고 통합 이후 세부 이행 과제를 점검하고 있는 모습. (목포대 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국립목포대학교와 전남도립대학교가 통합돼 ‘국립목포대학교’라는 이름으로 2026년 3월 1일 공식 출범한다.목포대·전남도립대 ‘통합추진공동위원회’는 지난 5일 목포대 남악캠퍼스에서 제9차 회의를 열고 양 대학의 통합대학 출범을 위한 세부 이행 과제를 점검했다고 8일 밝혔다.통합대학은 학칙 및 내부 규정을 통해 학적 관리, 교원·직원 인사, 캠퍼스 운영 등 통합 실무 사항을 명확히 규정해 구성원의 권익을 보호하고 안정적인 통합을 추진할 계획이다. 양 대학의 이번 통합으로 국립목포대는 2년제와 4년제 학위과정을 동시 운영하는 통합 고등교육 모델을 구축하게 된다.양 대학은 2024년 1월 통합 합의서 체결 이후 설명회·설문조사 등 학내 의견 수렴, 교무위원회·대학평의원회 심의, 교육부 통폐합 심사 등을 거쳐 2025년 5월 28일 교육부로부터 최종 통합 승인을 받았다. 이어 2025년 7월부터 2026년 1월까지 통합대학 5개년 이행계획 마련, 예산 확보, 교육부 중간점검 등을 진행하며 출범 준비를 마쳤다.통합대학 출범식은 3월 중순 국립목포대 70주년 기념관에서 열릴 예정이다. 출범식에는 교육부, 전남도, 지역 정치권, 산학협력기관 등 주요 기관이 참석해 통합 선언 및 이행협약 체결, 비전 선포 등을 진행한다.송하철 목포대 총장은 “이번 통합을 통해 국립목포대는 지역 산업과 연계된 7개 특성화 캠퍼스를 운영하며, 지역과 함께 성장하는 전국 최고 수준의 거점 국립대학으로 도약할 수 있는 계기를 마련했다”며 “학칙 개정과 경과조치 마련 등 남은 절차를 차질 없이 수행해 안정적인 통합대학 출범을 이루겠다”고 밝혔다.임형주 기자