DDP 찾은 10명 중 7명, 주변 동대문 상권서 지갑 열었다

동대문 유동 인구·상권 매출 모두 상승

개관 11주년, 누적 방문객 1억 2600만명



지난해 12월 열린 ‘서울라이트DDP’ 새해맞이 카운트다운에 약 8만 7000명이 모여들어 공연을 즐겼다.

서울시 제공

동대문디자인플라자(DDP)가 침체했던 동대문 상권에 다시 활력을 불어넣고 있다는 조사 결과가 나왔다. DDP를 찾은 방문객 10명 중 7명이 인근 상권을 함께 이용하면서, 문화·관광 거점과 지역 상권 간 연계 효과가 뚜렷하게 나타났다는 분석이다.서울시는 8일 서울디자인재단이 개관 11년을 맞은 DDP의 상권 파급 효과를 분석한 결과, 관람객 10명 중 7명(69.8%)이 주변 상권을 이용한 것으로 나타났다고 밝혔다. 서울열린데이터광장과 한국관광데이터랩, 서울관광재단, 서울시 외래관광객 실태조사, DDP 인식 조사(온오프라인) 등 데이터를 종합 분석한 결과다.DDP 방문객의 상권 이용률은 조사별로도 높게 나타났다. 재단이 지난해 서울시민 500명과 외국인 107명을 대상으로 실시한 조사에서 DDP 방문 후 주변 상권을 이용했다는 응답은 서울시민 48.4%, 외국인 51.4%였다. 지난달 전 국민 676명을 대상으로 한 추가 설문조사에서도 응답자의 80%인 543명이 DDP를 한 차례 이상 방문했으며, 이 가운데 472명(69.8%)이 인근 상권을 이용했다고 답했다.매출 증가 효과도 확인됐다. 동대문 패션타운 관광특구의 연간 카드 매출은 2019년 1조 3778억원에서 2024년 1조 4491억원으로 713억원(5.2%) 늘었다. 인근 광희동 지역의 전체 신한카드 매출 역시 같은 기간 2728억원에서 3619억원으로 891억원 증가했다. 특히 외국인 소비가 크게 늘어 광희동 지역 외국인 카드 매출은 2022년 149억원에서 2024년 976억원으로 6.5배 급증했다.유동 인구도 증가세다. 2024년 동대문역사문화공원역 승하차 인원은 약 2572만명으로, 2022년(약 2076만명)보다 23.8% 늘었다. DDP 관련 내비게이션 검색 건수도 같은 기간 2.7배 증가했다. 2014년 개관한 DDP는 지난해에만 1700만명이 방문했으며, 개관 이후 누적 방문객은 1억 2600만명에 달한다.한편 지난해 DDP의 재정 자립도는 104.2%로, 3년 연속 100%를 웃돌며 공공 문화시설로는 드문 흑자 구조를 유지하고 있다.차강희 서울디자인재단 대표이사는 “AI·국제 협력·상권 연계 프로그램을 개발해 DDP를 중심으로 상권의 체류형 방문과 소비 확산 구조를 강화하겠다”고 밝혔다.유규상 기자