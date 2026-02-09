신안군, ‘기부도 하고 섬으로 초대도 받으세요’…기부자 예우 프로그램 가동

서울Pn

신안군, 고향사랑기부자에 ‘섬으로 초대’ 예우 확대
10만 원 이상 기부자, 문화·축제·마음의 예우 확대


  •
전남 신안군 고향사랑기부제 혜택 홍보 포스터. (신안군 제공)


전남 신안군은 고향사랑기부제 기부자들에게 감사의 마음을 전하고 재방문을 유도하기 위해 기부자 예우 프로그램을 본격 시행한다고 9일 밝혔다.

한 해 누적 기부액 10만원 이상인 기부자를 대상으로 군 운영 박물관·미술관 등 문화시설 무료입장, 신안군 주관 각종 행사·축제 초청, 연하장 또는 감사 편지 발송 등의 혜택을 제공한다.

특히 문화·여행과 연계된 예우를 통해 기부자들이 섬의 역사와 예술을 체험하고, 계절별 축제에 참여하며 자연스럽게 신안의 일상에 스며들 수 있도록 했다. 개인은 물론 가족·연인 단위 방문객에게도 신안을 다시 찾게 하는 계기가 될 전망이다.

군은 이번 예우를 통해 기부자에게는 감사의 마음을, 지역에는 재방문과 선순환 구조를 만들어 고향사랑기부제의 지속 가능성을 높여 나갈 계획이다.

신안군 관계자는 “기부자에게 형식적인 ‘고맙습니다’가 아닌 작은 설렘을 주고 싶었다”며 “이번 예우가 기부자에게는 따뜻한 추억이 되고, 신안에는 오래가는 인연으로 남기를 바란다”고 밝혔다.


임형주 기자
