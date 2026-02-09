고흥군, 우주항공청·사천시와 손잡고 지방살리기 나서

설 명절맞이 지역특산품 판매

전남 고흥군이 우주항공청·사천시와 손잡고 지방 살리기에 나서 눈길을 끈다.군은 9일 사천시에 있는 우주항공청 대회의실에서 우주항공청·사천시와 함께하는 설 명절 맞이 특산품 판매 및 고향사랑기부제 홍보 행사를 개최했다.행정안전부가 추진 중인 ‘지방 살리기 상생 자매결연’ 정책의 일환으로 열린 이번 행사는 지난해 12월 16일 체결된 ‘고흥군·우주항공청·사천시 간 지역 상생 자매결연 협약’의 후속 조치로 마련됐다. 앞서 정부는 내수 경기 회복과 지역 활력 제고를 위해 지자체와 중앙부처·공공기관·기업 간 상생 자매결연 추진 방침을 밝힌 바 있다. 이에 고흥군은 우주항공청·사천시와 자매결연을 체결해 구체적인 교류 협력 사업을 이어오고 있다.이날 행사에서는 우주항공청 임직원을 대상으로 고흥군과 사천시의 특산품 판매가 진행됐다. 군은 유자차, 김·미역, 다시마 세트, 한라봉 등 설 명절 선물용 특산품을 선보였다. 사천시도 쌀, 토마토, 딸기잼 등 지역 우수 농특산물을 함께 판매했다.아울러 고향사랑기부제 공동 홍보 및 교차 기부 행사도 함께 진행돼 고흥군과 사천시는 상호 고향사랑기부금 200만원을 교차 기부했다. 우주항공청 역시 현장에서 임직원의 자율적인 기부 참여를 독려함으로써 상생 협력의 의미를 확산시켰다.고흥군 관계자는 “이번 행사는 단순한 특산품 판매를 넘어 정부의 지방 살리기 정책을 현장에서 실천한 상생 협력의 모범 사례”라며 “앞으로도 자매결연 기관과의 협력을 지속 강화해 지역 경제에 실질적인 도움이 되는 교류 사업을 이어가겠다”고 밝혔다.고흥 최종필 기자