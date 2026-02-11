설 연휴, 공공기관 등 주차장·공공체육시설 무료 개방

전국 공공주차장 1만여곳 무료 개방

순천시 실외 공공체육시설 무료 운영



설 연휴 무료로 개방되는 순천시 팔마 보조경기장

행정안전부가 오는 14일부터 18일까지 설 연휴 기간 전국 공공기관·학교 등이 운영하는 공공주차장 1만여 곳을 무료 개방하는 가운데 각 지자체들이 공공체육시설을 무료 운영하는 등 귀성객 편의 도모에 힘쓰고 있다.여수시도시관리공단은 명절 귀성객 방문에 따라 설 연휴 기간 관내 공영주차장 34개소를 무료로 개방한다고 11일 밝혔다. 노외주차장 31개소(4219면), 노상주차장 3개소(87면) 등 총 34개소 4306면이다. 다만 관광지 주변으로 교통 혼잡이 예상되는 ‘오동도 주차타워’와 ‘돌산공원 공영주차장’은 유료로 운영된다.관광객이 몰리는 제주시는 이 기간 공영주차장 113개소·6384면을 무료 개방한다. 병문천 공영주차장과 동문수산시장 공영주차장은 연휴 첫날인 14일만 유료로 운영하고 15일부터 18일까지 무료로 이용할 수 있다.전북교육청은 도내 733개 교육기관 주차장을 무료 운영한다. 학교 701곳, 교육청과 직속기관 등 32곳이다.경남 합천군도 귀성객과 지역 주민의 주차 편의를 제공하고 지역경제 활성화에 기여하기 위해 연휴 기간 유료 공영주차장을 무료로 개방한다. 합천읍 공영주차장과 농협군지부 앞 공영주차장, 합천터미널 앞 공영주차장 등 6곳에 282면 규모다.대구시는 명절 기간 주차난 해소와 도심 접근성 향상을 도모하기 위해 오는 13일부터 18일까지 6일간 공영주차장을 무료로 개방한다. 무료 개방 대상은 공단 직영주차장 64개소(8518면)와 민간위탁 주차장 34개소(1401면) 등 총 98개소·9919면에 달한다.창원특례시는 16일부터 3일 동안 7개 체육시설을 무료 개방한다. 창원종합운동장 보조경기장과 인라인 보조경기장, 마산야구센터 4개소, 진해공설운동장 등이다.전남 순천시는 설 연휴 기간인 16일부터 18일까지 실외 공공체육시설을 무료 운영한다. 개방되는 체육시설은 팔마보조경기장, 국가정원스포츠센터(축구, 풋살, 인라인스케이트), 조곡생활체육공원(축구, 게이트볼), 상사경기장(축구, 풋살, 족구)이다. 누구나 예약 없이 자유롭게 사용하면 된다. 이용 시간은 오전 7시부터 오후 6시까지, 이용자별로 최대 2시간까지 사용 가능하다.오선희 순천시 체육시설운영과장은 “무료 개방을 통해 시민들이 가족과 함께 건강하고 따뜻한 설 명절을 보내길 바란다”며 “앞으로도 시민의 삶의 질 향상과 건강 증진을 위해 다양한 프로그램과 서비스를 제공할 계획이다”고 밝혔다.순천 최종필 기자