국립목포대, 2030년 의대 입학정원 100명 확정 환영

국립순천대 통합 바탕, 전남형 공공의료 인재 양성체계 구축



국립목포대학교 전경

국립목포대학교는 정부의 2030년 목표 의과대학 입학정원 100명 배정 확정에 깊은 환영의 뜻을 밝혔다.이와함께 전라남도 서남권과 도서·농어촌 지역이 오랜 기간 겪어온 의료 인력 부족과 의료 접근성 문제를 구조적으로 해결할 수 있는 중대한 전기가 될 것이라고 평가했다.국립목포대는 이번 의대 정원 확정을 계기로 국립순천대와의 대학 통합을 전제로 한 ‘전남형 공공의료 인재 양성체계’ 구축에 본격적으로 나설 계획이다.두 대학이 보유한 교육·연구 역량과 지역 기반을 유기적으로 결합해 서남권과 동부권을 아우르는 균형 있는 의료 교육·연구·수련 체계를 단계적으로 구축해 나갈 예정이다.특히 통합대학 체제에서 지역완결형 의료인력 양성, 필수의료 및 공공의료 중심 교육과정 운영, 지역의료기관과 연계한 임상·수련 기반 강화, 섬·농어촌·고령화 지역 특성을 반영한 맞춤형 의료 교육 모델을 중점적으로 추진할 방침이다.아울러 목포대는 순천대, 전라남도, 관계 지방자치단체, 지역 의료기관과의 긴밀한 협력을 통해 통합 의과대학 및 국립대학병원 설립·운영을 위한 제도적·물리적 기반을 체계적으로 마련해 나갈 예정이다. 이는 전라남도 전역의 의료서비스 접근성과 질을 동시에 높이는 핵심 동력이 될 것으로 기대된다.목포대 관계자는 “이번 의대 입학정원 100명 확정을 출발점으로, 순천대와의 통합을 성공적으로 추진해 전라남도형 공공의료 교육·연구의 거점대학으로서 역할을 충실히 수행하겠다”며, “국민 누구나 거주 지역에 관계없이 적정한 의료서비스를 받을 수 있는 의료체계 구축에 책임 있는 역할을 다해 나가겠다”고 강조했다.임형주 기자