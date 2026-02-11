무안군의회, 지방거점국립대 육성 대상에 ‘전남통합국립대’ 포함 요구

‘서울대 10개 만들기’ 육성 대상에 전남 포함돼야

전남에 실질 거점국립대 부재…특별법에 명시해야



전남 무안군의회가 11일 본회의장에서 정부의 지방거점국립대 육성 정책에 전남통합국립대학교 반영을 촉구하고 있다. (무안군 제공)

전남 무안군의회는 11일 본회의장에서 ‘지방거점국립대 육성 정책의 전남통합국립대학교 반영 촉구 성명서’를 발표했다.군의회는 성명서를 통해 정부의 이른바 ‘서울대 10개 만들기’ 지방거점국립대 육성 정책에 전남통합국립대학교를 포함할 것을 공식 요구했다.정부는 전국 9개 거점국립대를 중심으로 인공지능 교육과 연구 역량 강화를 추진하고, 수도권에 집중된 교육 자원을 전국으로 분산하기 위한 지방대학 육성 방안을 발표한 바 있다.그러나 의회는 현행 거점국립대 체제가 전남 차원의 통합거점대학 구조를 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적했다. 또한 정부가 지방대학 육성 방안을 추진하고 있지만, 정작 전남에는 실질적 거점국립대가 없는 상황이라며 ‘정책 설계 단계에서부터 전남이 소외되고 있다’고 비판했다.이날 성명서에는 전남통합국립대학교의 지방거점국립대 육성 정책 포함과 거점국립대 지위 확보를 위한 관련 특별법 정비 및 재정 지원 근거 마련, 지역 전략산업과 연계한 인재 양성·연구·산학협력 체계 구축 지원 등이 담겼다.김봉성 군의회 행정문화복지위원장은 “지금 논의되는 ‘서울대 10개 만들기’ 속에서 전남 청년들은 여전히 수도권이나 타지역 거점국립대로 떠나야 하는 현실”이라며 “전남에도 형식적 수준이 아닌, 경쟁력을 갖춘 통합거점국립대가 반드시 필요하다”고 강조했다.한편 군의회는 앞으로도 지역사회 및 관계 기관과의 협력을 강화하고, 전남통합국립대학교의 제도적 지위 확보를 위한 대응을 이어가겠다고 밝혔다.임형주 기자