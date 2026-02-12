3호선 연장 송파-하남선 내년 착공해 2032년 준공

2·3·4공구 입찰 모두 성립 정상 추진



3호선 하남연장선 노선도

경기 하남시를 지나는 송파하남선(지하철 3호선) 연장사업 전 구간의 입찰이 모두 성립되면서 사업이 본격 추진 단계에 들어갔다.하남시는 3호선 연장사업인 ‘송파하남선 광역철도 건설공사’ 2·3·4공구 입찰이 모두 성립돼 정상 추진이 가능해졌다고 12일 밝혔다.송파하남선은 3호선 오금역에서 하남시청역까지 11.7km를 연장하는 사업이다. 1공구는 서울시가, 2~4공구는 경기도가 사업을 맡아 추진하며 2027년 착공해 2032년 준공 예정이다.당초 지난달 9일 진행된 설계와 시공을 한꺼번에 맡는 턴키사업자 입찰참가자격 사전심사 접수에서는 3공구만 입찰이 성립되고 2공구와 4공구는 참여 업체가 부족해 유찰됐다. 이에 따라 재공고가 진행됐고, 지난 10일 2공구와 4공구에도 각각 복수의 건설사가 참여하면서 입찰이 최종 성립됐다. 그동안 제기됐던 사업 지연 우려가 해소된 셈이다.2공구인 감일~교산지구 구간에는 남광토건 컨소시엄과 대보건설 컨소시엄이 참여했고, 3공구 교산지구 구간에는 진흥기업 컨소시엄과 금광기업 컨소시엄이, 4공구 교산지구~하남시청역 구간에는 극동건설 컨소시엄과 동부건설 컨소시엄이 입찰에 나서 경쟁 구도가 형성됐다.이번 입찰 과정에서는 하남시가 주민 편의를 반영하기 위해 적극적으로 나선 점이 주목받고 있다. 하남시는 경기도와 여러 차례 협의를 진행하며 정거장 계획에 주민 의견이 반영돼야 한다는 입장을 지속적으로 전달했다.그 결과 일괄공사 방식 사업자 입찰안내서에 “정거장 외부 출입구는 지자체 협의와 주민 의견 등을 검토해 기본계획 출입구 수 이상으로 계획한다”는 내용이 포함됐다. 이는 향후 기본설계 단계에서 주민 요구가 공식적으로 반영될 수 있는 근거를 마련한 것으로 평가된다.하남시 관계자는 “앞으로도 경기도와 긴밀히 협력해 기본설계 과정에서 주민 의견이 최대한 반영되도록 하고, 2032년 적기 준공을 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.한상봉 기자