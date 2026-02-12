서울Pn

검색

서울시 ‘2026 소상공인 종합지원’…2만 400

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시 비닐하우스·쪽방주민 취약계층 주거상향 5년

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“따뜻한 설 연휴 보내게”… 강북, 민생·안전에

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 어린이·여성 누구나… 맞춤 축구·풋살교실 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

(재)순천문화재단, ‘항꾼에 즐기는 아고라 순천’ 문화예술 공연팀 모집

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

26일까지 접수···순천시 거주 예술가·예술단체
국악·양악·대중음악 등 5개 장르 총 100팀 선발


  •
순천문화재단이 ‘2026 항꾼에 즐기는 아고라 순천’ 문화예술 공연팀을 공개 모집한다.


(재)순천문화재단은 오는 26일까지 ‘2026 항꾼에 즐기는 아고라 순천’ 문화예술 공연팀을 공개 모집한다.

올해로 14년째 진행되는 아고라 순천은 그동안 축적해 온 열린 무대 경험을 바탕으로 일상에서 시민 누구나 접근 가능한 공공 공연 플랫폼이다. 이 사업은 지역 예술인들이 지속적으로 성장할 수 있는 지역 대표 공연 브랜드로 자리매김했다.

이번 공모는 사업 공고일 기준 순천시 거주 예술가(예술단체)로 해당 분야 전공자 등 공연 역량을 갖춘 개인 및 단체면 지원할 수 있다. 모집 규모는 총 5개 장르로 대중음악, 양악, 국악, 무용·댄스, 다원예술로 구분했다. 재단은 전문예술 40팀, 생활예술 37팀, 아고라청년 12팀, 아고라실버 11팀 등 총 100팀을 선발한다.

이번 오디션을 통해 최종 선발된 공연팀은 오는 4월부터 11월까지 순천시 곳곳에서 시민들과 예술인들이 참여하고 함께할 수 있는 기획 및 테마 공연 등 다양한 공연을 선보이게 된다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공군 땅 개발해 8000가구 공급… 금천 미래는 ‘

유성훈 금천구청장

민생현장 50곳, 발로 뛰는 성북… “주민 소통으로

이승로 구청장, 찾아가는 상담소

용산구, 예비 초등학생·학부모를 위한 ‘초등 행복한

샌드아트·마술 등 체험 중심 프로그램으로 아이들 호응

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr