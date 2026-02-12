설 연휴, ‘여수세계박람회장’ 정상 운영

5일간 20개 시설 운영

전통놀이·체험행사 마련



여수세계박람회장 전경

설 연휴 기간 ‘여수세계박람회장’이 정상 운영된다.여수광양항만공사는 오는 14일부터 시작되는 5일간의 설 연휴 동안 여수세계박람회장 내 직영·상업·전시체험·공공시설 등 20개 시설을 정상 운영한다고 12일 밝혔다.공사는 연휴 기간 방문객들이 명절 분위기를 느낄 수 있도록 박람회장 내 엑스포디지털갤러리(EDG) 구간에서 윷놀이, 투호, 제기차기 등 전통놀이 체험을 운영한다.또 다문화가정을 초청해 복주머니 자개 키링 만들기, 기념관 관람과 스카이타워 전망시설 체험 프로그램도 함께 진행한다. 특히 스카이타워는 전남도가 지정한 유니크베뉴(지역의 특색을 갖춘 마이스 행사 개최 공간)로 미디어아트 상영과 전망대 운영을 통해 방문객들에게 색다른 볼거리를 제공할 예정이다.공사는 자회사인 여수엑스포관리㈜와 함께 비상근무를 실시하고, 현장 점검과 순찰을 강화해 연휴 기간 방문객들이 안전하고 쾌적하게 시설을 이용할 수 있도록 철저히 관리할 방침이다.광양 최종필 기자