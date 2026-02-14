담양군, 국립정원문화원 ‘2026년 설맞이 특별이벤트’…체험 행사 다채

국립정원문화원, 2026년 설맞이 특별 이벤트 개최

설 연휴 방문객에게 다채로운 체험프로그램 마련



전남 담양군에 위치한 국립정원문화원 전경. (담양군 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 담양군은 국립정원문화원이 설 명절을 맞아 방문객을 위한 ‘2026년 설맞이 특별 이벤트’를 개최한다고 14일 밝혔다.이번 행사는 2월 14일부터 2월 18일까지 4일간(설날 당일 제외) 국립정원문화원 전시정원 및 가든샵에서 진행되며, 문화원을 찾는 방문객을 대상으로 다양한 참여형 체험 프로그램을 운영한다.전시정원에서는 방문객에게 새해 간절한 소원을 담아 함께 완성하는 ‘소원나무’ 체험 프로그램을 운영한다. 관람객이 직접 새해 소망을 적어 텃밭정원 은목서에 소원을 적어 나무에 걸 수 있는 행사로 설 명절의 의미를 더할 예정이다.또한 2월 16일과 18일은 야외정원 내 ‘복주머니 찾기 행사’와 방문자 센터 내 ‘나만의 복주머니 만들기’를 운영한다. 복주머니 찾기 행사는 하루 5개씩 배치되며, 복주머니를 찾은 참여자에게는 가든샵의 다양한 경품을 제공한다. 나만의 복주머니 만들기 체험은 하루 선착순 50명 무료로 운영되며, 설맞이 명절 복주머니를 직접 만들 수 있다.담양의 대표적인 관광지인 죽녹원·메타세쿼이아길 입장권을 소지한 방문객에게 국립정원문화원 가든샵과 카페테리아 전 품목 10% 할인 혜택도 제공한다.임형주 기자