서울Pn

검색

다목적 스튜디오·공유 주방… 청년이 머물고 싶은

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천 G밸리 기업 4곳 ‘CES 2026’ 혁신상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강뷰 필라테스·요가… 마포365구민센터 ‘오픈런

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서대문구, 기상이변에 따른 강풍 피해 선제적 예방

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

담양군, 국립정원문화원 ‘2026년 설맞이 특별이벤트’…체험 행사 다채

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

국립정원문화원, 2026년 설맞이 특별 이벤트 개최
설 연휴 방문객에게 다채로운 체험프로그램 마련


  •
전남 담양군에 위치한 국립정원문화원 전경. (담양군 제공)


전남 담양군은 국립정원문화원이 설 명절을 맞아 방문객을 위한 ‘2026년 설맞이 특별 이벤트’를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 2월 14일부터 2월 18일까지 4일간(설날 당일 제외) 국립정원문화원 전시정원 및 가든샵에서 진행되며, 문화원을 찾는 방문객을 대상으로 다양한 참여형 체험 프로그램을 운영한다.

전시정원에서는 방문객에게 새해 간절한 소원을 담아 함께 완성하는 ‘소원나무’ 체험 프로그램을 운영한다. 관람객이 직접 새해 소망을 적어 텃밭정원 은목서에 소원을 적어 나무에 걸 수 있는 행사로 설 명절의 의미를 더할 예정이다.

또한 2월 16일과 18일은 야외정원 내 ‘복주머니 찾기 행사’와 방문자 센터 내 ‘나만의 복주머니 만들기’를 운영한다. 복주머니 찾기 행사는 하루 5개씩 배치되며, 복주머니를 찾은 참여자에게는 가든샵의 다양한 경품을 제공한다. 나만의 복주머니 만들기 체험은 하루 선착순 50명 무료로 운영되며, 설맞이 명절 복주머니를 직접 만들 수 있다.

담양의 대표적인 관광지인 죽녹원·메타세쿼이아길 입장권을 소지한 방문객에게 국립정원문화원 가든샵과 카페테리아 전 품목 10% 할인 혜택도 제공한다.


임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

청렴도 1등, 주거 만족도 1등… 동네를 바꿔 ‘1

김경호 광진구청장

고지대에 모노레일·엘리베이터… 서울, 이동 약자 챙

서대문 안산 등 10곳 추가 설치 강북권 6곳·서남권 4곳 등 대상 오세훈 “계단·경사지 안전 이동”

전통시장 상인들과 설 맞아 온정 나눈 이승로 성북구

상인 애로사항 청취, 경기 상황 공유 명절 전통시장 이용 독려, 지역 소비 분위기 확산

1920년대 목소리로 듣는 첫 동화… 송파에서 느낀

특별전 찾은 서강석 구청장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr