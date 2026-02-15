서울Pn

다목적 스튜디오·공유 주방… 청년이 머물고 싶은

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천 G밸리 기업 4곳 ‘CES 2026’ 혁신상

한강뷰 필라테스·요가… 마포365구민센터 ‘오픈런

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서대문구, 기상이변에 따른 강풍 피해 선제적 예방

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

연휴 주차할 곳? 학교로 오세요

[그래픽] 설 연휴 서울 학교 주차장·운동장 210곳 무료 개방
[설 연휴 5일간(2월 14일~18일) 학교 주차장과 운동장이 무료로 개방된다.
뉴시스


“설 연휴 주차할 곳이 없다면 학교로 오세요.”

설 연휴 기간인 14일부터 18일까지 서울의 공·사립 210개교 주차장과 운동장이 무료로 개방된다.

학교 주차시설 이용을 원하는 지역주민과 역귀성객은 교육청 홈페이지 내 알림판을 통해 주차시설 개방 대상 학교 명단과 학교별 개방시간 등을 확인할 수 있다. 자세한 내용은 학교에 직접 문의해 안내받을 수 있다.

학교 주차시설 이용 정보는 행정안전부 공유누리 서비스를 통해 제공한다. 네이버지도, 카카오맵, 티맵, 아이나비에어, 현대차네비게이션에서도 쉽게 알 수 있도록 정보를 제공할 예정이다.

공영주차장 60곳도 무료 개방한다. 승용차 주차가 가능한 곳은 신천유수지, 사당노외, 남산한옥마을, 신대방역, 구로디지털단지역, 개화산역, 복정역, 대림역, 옥수역 등 50곳이다. 동대문디자인플라자(DDP) 북측 마장로·동측 양쪽, 남대문시장, 남산공원, 탑골공원 등 10곳의 관광버스 전용 주차장도 설 연휴 무료 개방한다.

각 자치구에서도 일부 공영주차장을 무료로 개방한다. 서울시내 대부분의 전통시장 인근 공영주차장도 개방된다. 자세한 정보는 자치구 홈페이지 등을 확인하면 된다.

김동현 기자
