여수 경도에 호남 첫 5성급 JW메리어트 호텔 들어서···2029년 완공 목표

연내 착공···29층, 객실 300여개 규모


  •
호텔 조감도. 엽합뉴스.


대규모 개발이 추진 중인 전남 여수 경도 해양관광단지에 5성급 호텔이 들어선다.

18일 광양만권경제자유구역청에 따르면 미래에셋이 투자한 관광단지 조성 시행사 YK디벨롭먼트가 지난 연말 글로벌 호텔 기업인 메리어트와 호텔 경영 계약을 체결했다. 회사 측은 29층, 객실 300여개 규모 건축물을 설계하고 2029년 말 완공을 목표로 건축 인허가 협의를 진행 중이다.

호남권에서는 처음으로 랜드마크급 디자인이 반영된 5성급 JW메리어트 호텔이 운영될 예정이다. 행정절차가 순조롭게 진행될 경우 상반기 건축 인허가를 거쳐 연내 착공할 수 있을 것으로 전망된다.

YK디벨롭먼트는 건축 허가가 취소된 레지던스를 대체할 시설 구상에도 착수했다. 사측은 2022년 6월 여수시 경호동 대경도에 27층, 12동, 1121실 규모 레지던스 건축 허가를 받았지만 지난해 취소를 요청했다. 연말까지 대체 시설 사업성 분석 용역을 거쳐 후속 계획을 확정할 것으로 예상된다.

미래에셋이 주도하는 YK디벨롭먼트는 경도 2.15㎢(65만평)에 1조 5000억원을 투입해 2029년 완공을 목표로 해양 관광단지를 조성하고 있다. 종합 공정률은 현재 40％대를 기록하고 있다. 남도의 경관을 아우르는 스포츠 관광의 중심지로 조성하겠다는 계획이다.

구충곤 광양만권경제자유구역청장은 “5성급 호텔 사업이 가시화하면서 해양 관광단지 개발 사업도 본궤도에 오를 수 있게 됐다”며 “경도가 남해안 관광 벨트 중심이 되도록 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

광양 최종필 기자
