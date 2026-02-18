서울Pn

검색

다목적 스튜디오·공유 주방… 청년이 머물고 싶은

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천 G밸리 기업 4곳 ‘CES 2026’ 혁신상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강뷰 필라테스·요가… 마포365구민센터 ‘오픈런

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서대문구, 기상이변에 따른 강풍 피해 선제적 예방

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

양천구, 지구를 지키는 ‘EGG 탐험대’ 연중 모집…친환경 녹색세대 키운다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘Eco Green Generation’ 탐험대
환경 우수시설 10곳서 스탬프 인증


  •
지난해 양천구 EGG(Eco Green Generation) 탐험대에 참가해 미션을 수행 중인 어린이.
양천구 제공


서울 양천구는 체험형 프로그램 ‘EGG 탐험대’를 연중 모집한다고 18일 밝혔다. 구의 환경 우수시설 10곳을 방문해 미션 지도를 완성하는 방식으로, 생활 속 환경보호 실천 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

EGG는 ‘Eco Green Generation’의 약자로, 기후 위기 극복을 이끌 친환경 녹색 세대를 뜻한다. 구는 신재생에너지시설과 친환경시설, 자연친화 공원 등에서 맞춤형 프로그램을 운영해 왔으며, 지금까지 2950여명이 참여했다. 특히 지난해에는 820명이 참여해 전년 대비 두 배 이상 늘었다.

올해는 양천 솔라스테이션, 목동재난체험관, 안양천 생태공원 등 10곳을 운영한다. 참가자는 5곳 이상을 방문해 스탬프를 모아 인증 기념품(마그넷)을 받을 수 있다.

주요 미션 활동 내용은 ▲‘바람의 거리’ 등 19곳 녹지 공간 걷기 ▲목동재난체험관 견학 ▲연의공원 탐방과 에너지 정보플랫폼 체험 ▲서서울호수공원 소리분수 체험 ▲도시농업교육센터 체험 등이다. 신청은 양천구 통합예약포털에서 가능하다.

이기재 구청장은 “앞으로도 지속가능한 도시를 위한 환경정책과 실천 프로그램을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

청렴도 1등, 주거 만족도 1등… 동네를 바꿔 ‘1

김경호 광진구청장

고지대에 모노레일·엘리베이터… 서울, 이동 약자 챙

서대문 안산 등 10곳 추가 설치 강북권 6곳·서남권 4곳 등 대상 오세훈 “계단·경사지 안전 이동”

전통시장 상인들과 설 맞아 온정 나눈 이승로 성북구

상인 애로사항 청취, 경기 상황 공유 명절 전통시장 이용 독려, 지역 소비 분위기 확산

1920년대 목소리로 듣는 첫 동화… 송파에서 느낀

특별전 찾은 서강석 구청장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr