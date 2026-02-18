서울Pn

검색

다목적 스튜디오·공유 주방… 청년이 머물고 싶은

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천 G밸리 기업 4곳 ‘CES 2026’ 혁신상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강뷰 필라테스·요가… 마포365구민센터 ‘오픈런

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서대문구, 기상이변에 따른 강풍 피해 선제적 예방

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

설 연휴 마지막 현장서 거리청소한 박일하 동작구청장

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

상도동 일대 재활용 폐기물 수거 등 동참


  •
박일하 동작구청장이 18일 동작구 상도동 일대 빌라 밀집지역 이면도로에서 동작구 환경공무관들과 생활 쓰레기 수거 작업을 하고 있다. 동작구 제공


박일하 서울 동작구청장이 설 연휴 마지막 날인 18일 지역 내 청소활동에 동참했다.

박 구청장은 환경공무원들과 함께 빌라 밀집지역 이면도로 및 상도동 일대를 걸으며 재활용정거장에 쌓인 재활용 폐기물을 직접 수거해 차량에 싣고, 이면도로의 담배꽁초와 무단투기 쓰레기를 줍는 등 거리 정화 작업에 참여했다.

구는 설 연휴 기간인 14일부터 16일까지 쓰레기 수거를 중지했으나, 청소상황실을 상시 가동해 무단투기 등 각종 민원에 신속히 대응하며 청소 공백 최소화를 위해 노력했다.

박 구청장은 청소 이후 15명의 환경공무관의 애로사항 청취 및 현장 의견을 수렴하며 직원들을 격려했다. 그는 “주민들이 연휴가 끝나는 즉시 쾌적한 환경에서 일상을 시작할 수 있도록 현장을 점검했다”라며 “앞으로도 현장에서 답을 찾는 행정을 통해 깨끗하고 살기 좋은 동작을 만들어가겠다”라고 말했다.


박재홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

청렴도 1등, 주거 만족도 1등… 동네를 바꿔 ‘1

김경호 광진구청장

고지대에 모노레일·엘리베이터… 서울, 이동 약자 챙

서대문 안산 등 10곳 추가 설치 강북권 6곳·서남권 4곳 등 대상 오세훈 “계단·경사지 안전 이동”

전통시장 상인들과 설 맞아 온정 나눈 이승로 성북구

상인 애로사항 청취, 경기 상황 공유 명절 전통시장 이용 독려, 지역 소비 분위기 확산

1920년대 목소리로 듣는 첫 동화… 송파에서 느낀

특별전 찾은 서강석 구청장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr