설 연휴 마지막 현장서 거리청소한 박일하 동작구청장

상도동 일대 재활용 폐기물 수거 등 동참



박일하 동작구청장이 18일 동작구 상도동 일대 빌라 밀집지역 이면도로에서 동작구 환경공무관들과 생활 쓰레기 수거 작업을 하고 있다. 동작구 제공

박일하 서울 동작구청장이 설 연휴 마지막 날인 18일 지역 내 청소활동에 동참했다.박 구청장은 환경공무원들과 함께 빌라 밀집지역 이면도로 및 상도동 일대를 걸으며 재활용정거장에 쌓인 재활용 폐기물을 직접 수거해 차량에 싣고, 이면도로의 담배꽁초와 무단투기 쓰레기를 줍는 등 거리 정화 작업에 참여했다.구는 설 연휴 기간인 14일부터 16일까지 쓰레기 수거를 중지했으나, 청소상황실을 상시 가동해 무단투기 등 각종 민원에 신속히 대응하며 청소 공백 최소화를 위해 노력했다.박 구청장은 청소 이후 15명의 환경공무관의 애로사항 청취 및 현장 의견을 수렴하며 직원들을 격려했다. 그는 “주민들이 연휴가 끝나는 즉시 쾌적한 환경에서 일상을 시작할 수 있도록 현장을 점검했다”라며 “앞으로도 현장에서 답을 찾는 행정을 통해 깨끗하고 살기 좋은 동작을 만들어가겠다”라고 말했다.박재홍 기자