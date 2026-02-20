서울Pn

새집증후군 없애려면…33도·8시간 이상 ‘베이크 아웃’ 필요

서울시보건환경연구원 연구 결과
신축공동주택 50개 단지서 분석


  •
서울시의 한 신축공동주택에서 실내공기질 오염도 검사를 진행 중이다.
서울시 제공


서울시 보건환경연구원은 새집증후군 우려가 있는 신축 공동주택을 대상으로 ‘베이크아웃(bake-out)’을 실시한 결과, 실내 공기 질이 뚜렷하게 개선됐다고 20일 밝혔다.

베이크아웃은 실내 온도를 일정 수준 이상으로 높여 건축자재와 마감재에 남아 있는 휘발성유기화합물질(VOCs)을 단기간에 집중 방출시킨 뒤, 충분한 환기를 통해 외부로 배출·제거하는 방식이다.

연구원은 지난해 1월부터 10월까지 서울 지역 50개 단지, 345가구를 대상으로 실내 공기 질 오염도를 측정했다. 권고 기준을 초과한 가구에는 시공사가 베이크아웃을 시행하도록 한 뒤 재검사를 통해 감소 효과를 분석했다.

분석 결과 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌 등 주요 VOC 농도가 큰 폭으로 감소했다. 평균 저감률은 톨루엔 55.4%, 에틸벤젠 67.7%, 자일렌 84.9%, 스티렌 91.6%였으며, 폼알데하이드는 34.7% 줄었다. 특히 실내 온도를 33도 이상으로 높여 실시한 경우 톨루엔 농도는 평균 47.4% 감소했지만, 25도 조건에서는 오히려 6.5% 증가했다.

환기 방식에 따라서도 차이가 뚜렷했다. 기계환기 가동과 맞통풍 유도 등으로 환기량을 충분히 확보했을 때 톨루엔 저감률은 최대 78%까지 높아졌다. 단순히 창문만 열어 환기한 경우 저감률은 46.4%에 그쳤다. 난방과 환기 시간을 충분히 확보하지 못한 가구는 그렇지 않은 곳보다 톨루엔 농도가 약 1.7배 높게 나타나, 유지 시간 또한 중요한 변수로 확인됐다.

연구원은 “이번 조사 결과 실내 온도 33도 이상을 8시간 이상 유지한 뒤 충분히 환기(2시간 이상)하는 과정을 3회 이상 반복하는 것이 효과적인 베이크아웃 방법”이라고 설명했다.

박주성 서울시 보건환경연구원장은 “입주 초기 ‘새집 냄새’로 불리는 실내 공기오염이 적절한 베이크아웃과 충분한 환기만으로도 눈에 띄게 줄어든다는 사실을 확인했다”며 “일상 실천 예방 정보를 지속적으로 제공할 것”이라고 말했다.

유규상 기자
