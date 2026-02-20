중랑구, 민원서비스 종합평가 3년 연속 ‘우수기관’ 선정

전국 308개 기관 대상 평가

서울 중랑구는 행정안전부와 국민권익위원회가 실시한 ‘2025년 민원서비스 종합평가’에서 우수기관에 선정됐다고 20일 밝혔다. 구는 이번 선정으로 3년 연속 우수기관에 이름을 올렸다.민원서비스 종합평가는 중앙행정기관, 교육청, 광역·기초자치단체 등 전국 308개 기관을 대상으로 국민이 체감하는 민원서비스 수준과 운영 실태를 종합적으로 평가하는 제도다.중랑구는 ▲민원 행정 관리 기반 ▲민원 행정 활동 ▲민원 처리 성과 등 3개 분야, 5개 항목, 21개 세부 지표 전반에서 고르게 높은 점수를 받았다. 특히 2023년 이후 이어진 지속적인 제도 개선과 서비스 품질 향상 노력이 긍정적으로 평가됐다.구는 무인민원발급기 수수료 전면 무료화, 민원약자 우선창구 운영, 다국어 안내 강화 등을 통해 취약계층의 공공서비스 접근성을 높여왔다. 또한 민원전화 전수 녹음과 경찰 합동 모의훈련을 실시해 민원 담당자 보호 체계도 강화했다이와 함께 ‘중랑마실’, ‘구청장 직통전화 문자민원’ 등 주민과 직접 소통하는 창구를 운영하며 높은 평가를 받았다. 국민신문고 민원 처리에서도 신속성·충실성·적정성·개선 노력 등 전 항목에서 우수한 성과를 거뒀다.류경기 구청장은 “이번 성과는 주민의 목소리를 가까이에서 듣고 민원서비스를 지속적으로 개선해 온 노력의 결과”라며 “앞으로도 주민이 편리하게 이용할 수 있는 민원환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자